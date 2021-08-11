В Петербурге владельца «Митсубиси» отправили в СИЗО по обвинению в смерти студента ИТМО «от шлепка»

Владельца «Митсубиси» отправили в СИЗО по обвинению в смерти студента ИТМО в Петербурге. Фото: СОЦСЕТИ / Валерия ГУСЕВА

В Санкт-Петербурге заключили в СИЗО владельца «Митсубиси», которого обвиняют в жестоком избиении студента ИТМО в ночь на 9 августа. Напомним, ранее мужчина заявлял, что только «шлепнул» юношу, якобы по ягодице, так как принял его за автомобильного вора. Родители молодого человека были в шоке от подобных слов и заверили «Комсомолку», что умный и образованный сын никогда бы не пошел на преступление. По версии очевидца, студент просто-напросто пытался достать из-под капота иномарки мяукающего котенка.

У следствия есть свое видение трагедии – между парнем и мужчиной произошел конфликт, в результате которого владелец авто множество раз ударил молодого человека по туловищу. В итоге мальчик получил разрыв кишки и скончался на месте. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Его ожидаемо арестовали.

Та злополучная машина, возле которой погиб парень. Фото: Валерия ГУСЕВА

- Андриянов (фамилия подсудимого – Прим.Ред.) и адвокат просили избрать ему домашний арест, поскольку обвиняемый положительно характеризуется, не судим, к административной ответственности не привлекался, трудоустроен, социально адаптирован, женат, имеет на иждивении несовершеннолетних детей, - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

К сожалению, в суде «КП-Петербург» не смогли уточнить, признал ли владелец «Митсубиси» вину и открестился ли от версии со «шлепком». В СИЗО он просидит минимум до 9 октября 2021 года, пока идет следствие. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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