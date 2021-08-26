Что известно о состоянии здоровья Ивана Краско, попавшего в реанимацию после инсульта

Иван Краско остается в реанимации Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В среду вечером, 25 августа, 90-летний народный артист России Иван Краско попал в реанимацию НМИЦУ имени Алмазова с подозрением на инсульт. За несколько дней до этого, по словам его близких, он почувствовал резкий удар в голову, у него резко подкосились ноги. Однако Краско не обратил на это должного внимания и не стал обращаться к медикам. Но в итоге помощь все-таки потребовалась, когда самочувствие артиста резко ухудшилось. Осмотревшие Ивана Ивановича специалисты пришли к выводы о его госпитализации. Сам актер идти уже не мог - его отнесли на носилках. "КП-Петербург" узнала, что известно о состоянии здоровья Ивана Краско на 26 августа 2021 года.

- Иван Краско находится в средне-тяжелом состоянии, - рассказал "КП-Петербург" директор артиста Вячеслав Смородинцев. - По словам врачей, он в сознании. Разговаривает и даже шутит. Однако они наблюдают у него очаги инсульта. В том числе и следы от прошлого. В ближайшее время будет новая информация.

За состоянием Краско следят медики

Медики пристально следят за состоянием Ивана Краско.

- Они делают скидку на возраст, - поясняет Смородинцев. - Особенно на фоне того, что инсульт уже второй.

Иван Краско перенес инсульт

Иван Краско перед попаданием в реанимацию сам приехал в поликлинику. Осмотревшие его врачи вызвали скорую помощь, которая поставила ему капельницу. Уже после этого было принято решение отвезти его в больницу.

Напомним, что недавно Иван Краско перенес коронавирус. Из-за этого у артиста долгое время была одышка. Связан ли инсульт с перенесенным заболеванием - сейчас выясняют врачи.

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