Что известно о состоянии здоровья Ивана Краско, попавшего в реанимацию после инсульта

Иван Краско остается в реанимации
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
В среду вечером, 25 августа, 90-летний народный артист России Иван Краско попал в реанимацию НМИЦУ имени Алмазова с подозрением на инсульт. За несколько дней до этого, по словам его близких, он почувствовал резкий удар в голову, у него резко подкосились ноги. Однако Краско не обратил на это должного внимания и не стал обращаться к медикам. Но в итоге помощь все-таки потребовалась, когда самочувствие артиста резко ухудшилось. Осмотревшие Ивана Ивановича специалисты пришли к выводы о его госпитализации. Сам актер идти уже не мог - его отнесли на носилках. "КП-Петербург" узнала, что известно о состоянии здоровья Ивана Краско на 26 августа 2021 года.
- Иван Краско находится в средне-тяжелом состоянии, - рассказал "КП-Петербург" директор артиста Вячеслав Смородинцев. - По словам врачей, он в сознании. Разговаривает и даже шутит. Однако они наблюдают у него очаги инсульта. В том числе и следы от прошлого. В ближайшее время будет новая информация.
За состоянием Краско следят медики
Медики пристально следят за состоянием Ивана Краско.
- Они делают скидку на возраст, - поясняет Смородинцев. - Особенно на фоне того, что инсульт уже второй.
Иван Краско перенес инсульт
Иван Краско перед попаданием в реанимацию сам приехал в поликлинику. Осмотревшие его врачи вызвали скорую помощь, которая поставила ему капельницу. Уже после этого было принято решение отвезти его в больницу.
Напомним, что недавно Иван Краско перенес коронавирус. Из-за этого у артиста долгое время была одышка. Связан ли инсульт с перенесенным заболеванием - сейчас выясняют врачи.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
«Что, я уже умер?»: Директор Ивана Краско рассказал о первых словах актера в реанимации после инсульта
Инсульт народного артиста России осложняется старым заболеванием (подробности)
«Был резкий удар в голову»: Появились фото Ивана Краско из реанимации
Стали известны подробности госпитализации народного артиста (подробности)
Терпел до последнего: Актер Иван Краско попал в реанимацию с подозрением на инсульт
Об этом "КП-Петербург" сообщила его бывшая жена Наталья Вяль (подробности)
«Бросил курить, ходить не могу - задыхаюсь»: 90-летний артист Иван Краско после коронавируса не может вернуться на сцену
У актера серьезные последствия от перенесенной инфекции (подробности)