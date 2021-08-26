Определены все перевозчики для транспортной реформы в Петербурге

Смольный подвел итоги торгов по автобусным маршрутам для транспортной реформы. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Комитет по транспорту Петербурга подвел итоги торгов по всем автобусным маршрутам и перевозчикам, которые будут работать в городе с 2022 года после введения транспортной реформы. Она предполагает почти полный отказ от маршруток и перевод автобусов на «социальные рельсы».

- Комитет по транспорту подвел итоги всех закупок на право обслуживания 347 автобусных маршрутов с 2022 по 2028 годы. По 10 закупкам СПб ГКУ «Организатор перевозок» уже заключило контракты с транспортными компаниями, - сообщает пресс-служба комитета.

Так, после реформы в городе будут работать четыре коммерческих перевозчика и один государственный – «Пассажиравтотранс». За ним оставлены 110 автобусных маршрутов, а остальные 347 разыгрывались на торгах.

В число победителей попали:

- ООО «Вест-Сервис» - 167 маршрутов;

- ОАО «Третий парк» - 113 маршрутов;

- ООО «Домтрансавто» - 56 маршрутов;

- ООО «Такси» - 11 маршрутов.

Все они будут обязаны закупить современные автобусы и обслуживать пассажиров по единому установленному тарифу с соблюдением всех социальных льгот.

Сам переход на новую модель транспортного обслуживания будет происходить поэтапно: с 1 апреля, 1 июня и 15 июля 2022 года.

После этой даты маршруток на улицах Петербурга практически не останется (за небольшим исключением), а пассажиров будут перевозить 2800 новых автобусов.