«Умерли целые маршруты»: Сервисы аренды электросамокатов пытаются добиться снятия запрета на поездки по центру Петербурга

У электросамокатов в Петербурге туманное будущее. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Борьба Смольного с сервисами кикшеринга в последние несколько недель выпала из публичного поля, но тем не менее не утихла. «Комсомолка» узнала, о чем сейчас пытаются договориться чиновники и бизнес, и какие изменения в работе кикшерингов могут ждать нас в ближайшее время.

Непосредственно в Смольном (конкретно – в комитете по транспорту) нам на вопросы о будущем кишеринга в Петербурге не ответили – объяснили лишь, что «ведется постоянная работа», а сам сервис по ее итогам должен будет стать более удобным и безопасным. Зато куда разговорчивее оказались участники отрасли – хоть они, учитывая тот факт, что никаких конкретных договоренностей с администрацией пока не достигнуто, и попросили в открытую их не упоминать.

По словам представителей кикшеринговых сервисов, из-за новых правил спрос на электросамокаты в Петербурге упал на 20-40 %. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Сейчас одна из главных тем – парковочные места, - уточнил один из собеседников «Комсомолки». – Их хотят как-то обозначить, чтобы можно было четко понимать – вот тут оставлять самокат можно, а вот тут уже нельзя. Скорее всего, это будет либо специальная разметка, как на автомобильных парковках, либо же полноценные «станции» как для велосипедов. Локации пока тоже не уточняются, речь идет лишь об общих «разрешенных зонах».

Второй момент – «запрещенные» маршруты. По словам участников кикшеринговой «отрасли», запрет на катания по центру города (в том числе по Дворцовой и Сенатском площадям, Невскому проспекту и набережным) сильно ударили по бизнесу: с середины июня, когда заработали новые ограничения, спрос на электросамокаты упал в среднем от 20 до 40 %.

- «Умерли» целые туристические маршруты, - с сожалением констатируют собеседники «КП». – Бизнес же преимущественно сезонный, а для туристов, да и для местных жителей, прокатиться по набережной во время развода мостов, заехать на Дворцовую – святое. Поэтому сейчас операторы кикшеринга пытаются добиться, чтобы эти ограничения сняли. Но пока окончательного решения по этому вопросу нет.

Одна из главных тем для обсуждения - организация специальных парковок для электросамокатов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А вот никаких изменений в скоростном режиме, судя по всему, не планируется – сейчас, напомним, в целом по городу электросамокатам разрешено ездить на скорости в 20 километров в час, но в отдельных локациях она должна понижаться до 15 километров. По словам наших источников, здесь разногласий между Смольным и операторами кикшеринга нет – всех все вполне устраивает.

На каком этапе находятся согласования, также пока не ясно.

- Вообще, есть ощущение, что все движется к новым ограничениям, - констатируют участники отрасли. – Посмотрим, чем в итоге обернется.

Напомним: за кикшеринг Смольный крепко взялся после того, как в Петербурге прогремела целая серия громких нарушений. Сначала группа налетчиков на электросамокатах избила до полусмерти известного петербургского писателя, потом с электросамоката упал, разбил голову и почти на полтора месяца впал в кому солист Мариинского театра Давид Залеев – и это не считая чуть ли не ежедневных аварий, мелких и не очень. В какой-то момент сервисы и вовсе оказались временно закрыты – чуть позже они возобновили работу, но уже по новым правилам.