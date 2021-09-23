«Я мужчина, а не амеба»: Историк Соколов потребовал у суда оправдания, но так и не раскаялся в убийстве

Соколов вернулся в суд Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В городском суде Санкт-Петербурга не утихают споры о том - хладнокровно убил 65-летний историк Олег Соколов свою 24-летнюю невесту-аспирантку Анастасию Ещенко или был в состоянии аффекта. Именно это пытаются доказать защитники экс-преподавателя СПбГУ во время рассмотрения апелляции доцента на приговор в 12,5 лет колонии. В своей жалобе Соколов выдвинул три требования - отменить приговор и отправить дело на повторное рассмотрение, признать состояние аффекта во время убийства и провести повторную психиатрическую экспертизу.

«ОН ВООБЩЕ НЕ ХОТЕЛ УБИВАТЬ!»

Во второй день рассмотрения апелляции историк Соколов решил вернуться к своему прежнему амплуа. Если в первый день он явился в необычном для себя образе - в кожаной куртке, то сегодня он появился в классическом пиджаке, в котором ходил на заседания и раньше. Историк внимательно выслушал свои права и передал слово адвокатам. Один из защитников доцента - Сергей Лукьянов, кажется, начал терять терпение, ведь говорил он намного эмоциональнее обычного.

Анастасия Ещенко была убита в квартире на Мойке Фото: СОЦСЕТИ

- Суд должен был в прошлом заседании приступить к рассмотрению доказательств по делу, - возмущался Сергей Лукьянов. - Но вместо этого суд пропустил этот обязательный этап судебного разбирательства и закончил судебное следствие. Более того, суд сообщил, что вещественные доказательства в суд не поступили. А значит, апелляционная коллегия не изучала их! Это грубейшие нарушения.

Сергей Лукьянов выступал долго и громко. Он вспомнил, как сторона обвинения одернула его, что он не имеет права оценивать психиатрическую экспертизу, потому что не является экспертом.

- Но при этом сама сторона обвинения утверждает, что состояние Олега Соколова не было юридически релевантным (оказывающим влияние на приговор), - негодовал защитник. - Сама сторона обвинения, не являясь экспертом, оценивает экспертизу. Хочу обратить внимание, что представитель потерпевших рисует образ Олега Валерьевича, что он хладнокровно убил, пил, звал гостей после случившегося в его квартире. Но это навязывание образа.

Соколов и Ещенко участвовали в исторических реконструкциях Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сергей Лукьянов после гневного спича потребовал вернуть дело на новое рассмотрение.

- Суд пришел к выводу, что причиной убийства была не взаимная ревность. Взаимная ревность приводится как характеристика их отношений, но не мотив, суд где указал мотив? Конфликт возник на почве намерения Ещенко пойти на день рождения однокурсника. Но суд исключил ревность ее к детям Соколова как мотив ссоры. Приговор подлежит изменению, потому что суд не учел, что причиной убийства стало аморальное поведение жертвы по отношению к детям Соколова (оскорбления во время конфликта), - заключил адвокат.

Лукьянов также заявил, что преступление Соколов, согласно уголовному делу, не планировал. Но сторона обвинение представила в суде это как спланированное преступление.

- Он вообще не хотел убивать, - защищал Соколова адвокат. - Он вскинул руку (с обрезом ружья - прим. ред.). Его действия для него были субъективно неожиданные.

Соколов явился на суд в привычном амплуа Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Защитник вновь просил признать аморальное поведение жертвы, указывая, что Анастасия называла детей "уродами и тварями и желала им смерти". Соколов периодически кашлял. Внимательно слушал адвоката и верил во все, что он говорил. Обвинение не верило.

В заключение Сергей Лукьянов попросил исключить из приговора показания бывшей любовницы-студентки Соколова и попросил признать, что Ещенко вела себя аморально, а Соколов был напряжен из-за конфликта со своим оппонентом-историком.

- Никогда при 10 смягчающих обстоятельствах, а их 12, суд бы не назначил реальный срок за хранение оружия. А Соколову был назначен 1 год и 6 месяцев лишения свободы, - заключил Лукьянов.

«МЕНЯ ДОВЕЛИ ДО УБИЙСТВА»

Сам Соколов начал свое выступление крайне спокойно, что было необычно для него. Историк готовился к выступлению, читал по бумажке.

- Приговор несправедливо суров. Суд не слушал сторону защиты. А все слова обвинения восприняли как истину в последней инстанции. Почему так происходит? Кто дал указание так вести дело? Я посвящу свою жизнь, чтобы добиться истины. Меня судили больше журналисты, чем судьи. Истина смотрится прозаично. Меня представили маньяком, а Анастасию - девушкой, попавшей в руки садиста. Я все изложил в своей книге. Я надеялся, возможно, наивно, что суд с ней ознакомится, - читал Соколов.

После этого историк похвастался научными публикациями во французских изданиях, рядом с которыми ставил фамилию Ещенко. Потом перечислил страны, в которые возил Анастасию. Напомнил, что торжественно представил ее как свою невесту.

Адвокат Соколова Сергей Лукьянов Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- И все это чтобы удовлетворить свои садистские наклонности? Не кажется ли вам это чепухой? - с каждым словом повышал голос историк.

Он вновь зачитал дневник Ещенко: "Я люблю и любима. Мы с мужем выстроили идеальные для нас отношения".

- Это пишет жертва о маньяке? - негодовал историк. - У нас не было конфликта поколений, были общие интересы. Мы часами беседовали на научные темы, скакали на коне, нам было здорово и просто великолепно. У нас бы получилась счастливая семья. Но в наше прекрасные отношения вторглось чудовище (субъективная оценка Соколова, - прим.Ред.).

Историк вновь обвинил во всем своего оппонента историка Понасенкова, который, по его словам, развязал травлю. И обвинил свою невесту в измене с уголовником.

- Она не могла о нем рассказать своей матери - полковнику полиции, - утверждает Соколов. - И Анастасия переродилась. Мешала встрече с доченьками, которых я очень люблю.

На этом моменте Соколов заплакал.

Родители Ещенко не приехали на апелляцию Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«Я МУЖЧИНА, А НЕ АМЕБА!»

- Я подумал, что кто-то вселил в нее какого-то дьявола и не проверял ее, - убеждал Соколов судью. - Я об измене не знал! Она в тот день пришла, как человек-зомби, будто шла на задание. Любимый человек превратился в ведьму. Я такого никогда не видел. Анастасия после измены стала со мной жить только ради материальной выгоды. Я потерял над собой контроль после ее диких проклятий. У меня было совершенно очевидное состояние аффекта. Да, когда я пришел в себя, я хотел сокрыть преступление. Я действовал хладнокровно в момент сокрытия преступления! Я решил. Потому что я мужчина, а не амеба. Да, я действовал осмысленно! Пресса опять будет смеяться. Опять скажет - театр. Да, я ей богом поклялся. Да, в бога я не особенно верю. Я в отвагу верю, в доблестных воинов верю. Я взорвался после чудовищного потока оскорблений. Посмотрел бы я на мужчину, который бы терпел. Я докажу! Я всегда писал о героях, о доблестных людях. Я был готов за нее отдать жизнь. А меня превращают в профессора Мориарти!

Соколов сообщил суду, что он мужчина, а не амеба Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Тут слово взяла адвокат Семьи Анастасии Ещенко Александра Бакшеева.

- Соколов изменял Анастасии со своей бывшей женой под предлогом похода к детям, - сообщила Александра Бакшеева. - Это подтвердила и бывшая студентка, у которой ранее были отношения с Соколовым - Прижигодзкая. Когда он был с Прижигодзкой, он тоже был со своей женой. Соколов пытался прижечь ей лицо утюгом и чуть не убил. Прошу обратить внимание суда на схожесть ситуаций. Для Олега Валерьевича в принципе нормально избивать женщин. Его безнаказанность привела к убийству. Соколов декларирует, что он раскаялся. Но семья считает, что раскаяния тут нет. Он с самых первых заседаний называют Анастасию чудовищем, фурией. Обвинял, что она его пыталась покалечить. Не выдерживают никакой критики слова, что Анастасия ему изменяла. Семья расценивает это как попытку облить грязью человека, который не может ему никак ответь. Человек после приговора суда публикует книгу, в которой подробно описывает все интимные сцены с Анастасией. Это как минимум не мужской поступок и абсолютно отвратительное действие.

Александра Бакшеева также уточнила, что состояния аффекта у Соколова не было, потому что у него нашлись силы "распилить человека".

- Он пригласил гостей, а труп лежал под кроватью. Защите не понравились мои слова, что они пировали. Свидетели это подтвердили. Они распивали алкогольные напитки, - делилась Бакшеева.

На этом суд объявил перерыв до 27 сентября до 12:00.

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