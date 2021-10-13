Героини большого города: Кто подает пример женщинам Северной столицы

В сирийском городе Алеппо Ирина спасла своих сына и дочь от неминуемой гибели, а российские врачи из Военно-медицинской академии имени Кирова буквально по кусочкам собирали ее раздробленное тело. Фото: Из личного архива героя публикации

Героями не рождаются – героями становятся. История каждого региона, каждого города, каждого поселка и деревни необъятной страны бережно хранит память о сильных духом людях, поступках и делах, которые нас вдохновляют. Но есть герои и в современной России. И сегодня мы расскажем вам о пяти удивительных женщинах, которыми гордится Санкт-Петербург – город на Неве, в третий раз принимающий у себя Евразийский женский форум.

ИРИНА БАРАКАТ: Я закрыла собой детей от снаряда

19 августа 2016 года в аэропорту Санкт-Петербурга приземлился самолет военно-транспортной авиации. На борту была 36-летняя Ирина Баракат. Уроженка Одессы, в 18 лет она вышла замуж за гражданина Сирии и переехала в Алеппо. Там преподавала русский язык, давала балетные уроки. И родила троих детей. Которых и закрыла своим телом, когда в дом свекров, где гостила в тот момент семья, попал снаряд.

– Утром мы все вместе пили чай, когда я услышала звук летящего снаряда, – этот день, 16 июня, до сих пор стоит у Иры перед глазами. – Дочка в этот момент стояла на диване, а сын был перед ней на полу, играл в планшете. Я сразу схватила дочь, сверху наклонила сына, а сама залезла на них и выставила руку с ногой вперед. Когда открыла глаза, увидела, что два пальца на руке у меня переломаны, а нога лежит змейкой на мне.

Родители мужа умерли в больнице. Ира была без сознания больше недели: кома, реанимация. Раздробленный таз, бедро – на куски. Ей ампутировали кисть руки и ногу. Планировали отрезать и вторую: местные врачи не справлялись с травмами.

Подруги Иры пытались получить для нее помощь на родине. В посольстве Украины им не ответили. Россия – откликнулась практически мгновенно. Врачи Военно-медицинской академии имени Кирова сделали чудо – благодаря им Баракат выжила. Но они несколько лет буквально по кусочкам собирали ее раздробленное тело.

Спустя еще два года про нее снова говорила вся страна: Ира в ходе «Прямой линии с Владимиром Путиным» попросила дать ей российское гражданство, чтобы она могла увидеться с семьей, оставшейся в Сирии. Не прошло и трех недель, как Баракат стала россиянкой. А еще через три дня, вся в слезах, женщина обнимала мужа и детей. С тех пор семья живет в Санкт-Петербурге.

– У меня все хорошо, – уверенно говорит Ирина. – Старшему сыну сейчас 18 лет, он окончил первый год в колледже, учится на программиста – мечтает заниматься искусственным интеллектом. Среднему сыну 15 лет, в следующем году у него будет выпускной. Готовится к ЕГЭ и хочет увидеть «Алые паруса». Дочке 11, учится в школе.

А вот в личной жизни хеппи-энда не случилось. С мужем Баракат рассталась в первый же год. Но она не отчаивается. Живет в социальной квартире, получает пенсию. И по-прежнему верит в чудо, которое пять лет назад помогло ей выжить.

ЗИНАИДА КОРНЕВА: Вместе мы победим

Пока весь мир восхищается британским 100-летним ветераном Томасом Муром, который собрал для докторов 28 миллионов фунтов стерлингов, у нас есть свой пример для подражания. Участница Сталинградской битвы, в прошлом учительница начальных классов 97-летняя Зинаида Корнева, вдохновившись идеей, прошлой весной объявила сбор средств для российских врачей, заразившихся коронавирусом.

– Вместе мы победим! – пообещала Зинаида Антоновна.

Во время пандемии меньше чем за два месяца ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Корнева собрала 4,5 миллиона рублей пожертвований, которые получили семьи погибших от ковида медиков. Фото: Из личного архива героя публикации

На пожертвования бабушка Зина «обменивала» истории о войне. А ей было что рассказать: в юности она прошла войну от Сталинграда до Берлина. 19-летнюю девушку призвали в 1942-м в ряды ПВО и выучили на зенитчицу-наводчицу.

– Наш батальон отправили обучаться в Калмыкию, – один из рассказов Корневой. – Нам, девчонкам 18 – 20 лет, обрезали косы, и началась строевая подготовка, как у мужчин. Учили ползать по-пластунски – мы визжали: в Калмыкии почва каменистая, много ящериц. А сержант шутил: «Вы, женщины, сами страшнее змей, а ящерок пугаетесь!»

Видео с рассказами Зинаиды Антоновны ее родственники размещали в интернете, а люди, которые их смотрели, перечисляли деньги на специальный счет. Меньше чем за два месяца набралось 4,5 миллиона рублей! Этого хватило, чтобы помочь почти полутора сотням семей медиков.

– Мы решили собирать деньги в помощь семьям погибших врачей, – объяснила Зинаида Антоновна свои мотивы в беседе с Владимиром Путиным. – Они же лечат, а сами заражаются и погибают. Им нужна помощь, поддержка. И мы помогаем.

В ноябре 2020-го Владимир Путин наградил бабушку Зину знаком отличия «За благодеяние». Она вошла в топ-25 самых добрых людей Петербурга и выпустила (тоже в благотворительных целях) книгу «Сержант Зина».

На днях Зинаиды Антоновны не стало… Незадолго до этого ей исполнилось 99 лет. День рождения она встретила в кругу семьи на даче в небольшом поселке на Карельском перешейке. Там Корнева прожила более тридцати лет. В последние годы она не могла сама выйти из дома, по нему передвигалась только на ходунках. Но это не мешало ей направлять свою кипучую энергию на добрые дела. Так, в этом году после ее обращения к президенту в конноспортивном клубе в деревне Новополье открыли реабилитационный центр для детей-инвалидов. До этого процесс тянулся несколько лет.

АЛЕКСАНДРА СИНЯК: Мы хотим привить важные ценности

Эта история началась с небольшого кафе на Васильевском острове, которым Александра владела вместе с мужем Евгением Гершевичем. В ноябре 2017-го туда зашел пообедать пожилой человек – культурный, интеллигентный, приятный собеседник.

С дедушки супруги не могли взять деньги. Но и обидеть его жалостью не могли. Придумали историю, мол, обеды для пенсионеров у них бесплатные.

В итоге гость приходил в кафе три недели подряд. Но однажды вместо хозяина, который был на больничном, наткнулся на рядового официанта. И тот взял с дедушки деньги. С тех пор пенсионер в это кафе не заходил, а расстроенные супруги решили, что их выдумка станет реальностью, и пообещали каждый день, с 12.00 до 16.00, кормить всех пенсионеров, ветеранов и блокадников бесплатно.

Александра вместе с мужем создала в Санкт-Петербурге уникальный социальный проект помощи пенсионерам – кафе и пансионат для пожилых людей «ДоброДомик», теперь их опыт успешно реализуется в других городах России. Фото: Олег ЗОЛОТО

С этого момента маленькая инициатива превратилась в большой социальный проект. Сначала супруги закрыли маленькое кафе, чтобы арендовать помещение побольше. Затем об их начинании узнали и в Москве – там тоже появились свои «ДоброДомики».

Казалось бы, все рухнет в пандемию, когда общепит закрылся. Но волонтеры не могли лишить людей поддержки. Они привозили продукты на дом: макароны, рис, яйца, хлеб, огурцы, капусту, тушку курицы, подсолнечное масло, горошек и сушки к чаю – вот такой набор.

А прошлой осенью Александра и Евгений открыли в Петербурге уже вторую социальную кафе-столовую – одновременно здесь может пообедать тысяча пенсионеров! Его строили два года, делали своими силами ремонт. И все для того, чтобы просто сделать мир чуточку лучше.

– Мы хотим не только отдать дань старшему поколению, но и привить младшему важные ценности – взаимоуважение, взаимовыручку, необходимость самореализации, поиск новых возможностей! – говорит Александра. – По мнению команды «ДоброДомика», именно благодаря этому мы сможем улучшить качество жизни всех поколений в целом. Ведь все взаимосвязано!

Но если начал делать добрые дела, то уже сложно остановиться. Теперь «ДоброДомик» – это не только кафе, но и пансионат для пожилых людей, в том числе с бесплатными местами для тех, кто попал в беду. А Александра Синяк – руководитель федеральной системы помощи старшему поколению «ДоброДомик Россия».

МАРГАРИТА ГРАЧЕВА: Оттого, что я раскисну, ничего не изменится

История Риты в конце 2017-го потрясла страну. Молодой женщине, маме двоих детей-погодков, отрубил руки собственный муж. Произошло это после того, как она подала документы на развод. Вот так, просто из ревности, тиран вывез 25-летнюю Риту в лес, оглушил и начал рубить руки. Топором. Изощренно и по-садистски – по фалангам.

Пытка длилась больше часа. После чего мужчина хладнокровно засунул отрубленное в коробку, запихнул жену в машину и буквально вышвырнул около больницы. А сам сдался полиции.

Одна кисть превратилась в сплошное месиво – ее спасти не удалось. Другую собирали по косточкам, но уже в Москве: в Серпухове такие сложные операции были невозможны.

Муж-садист изуродовал руки и душу этой хрупкой женщины, но Маргарита смогла найти в себе силы выкарабкаться из, казалось бы, безвыходной жизненной ситуации — она обрела личное счастье и теперь помогает другим людям. Фото: Артем КИЛЬКИН

После Москвы была Германия. А затем девушка приехала на восстановление к петербургским специалистам. И осталась здесь жить – Северная столица вернула ей веру в себя.

Это чудо, что после такой трагедии Рита не сдалась, не упала духом. Она восстала, как Феникс из пепла. И стала поддерживать других людей, попавших в, казалось бы, безвыходную ситуацию.

– Оттого, что я раскисну, ничего не изменится, – рассуждала Грачева. – Надо учиться жить в новых обстоятельствах, двигаться вперед.

Молодая женщина выпустила в Издательском доме «Комсомольская правда» книгу «Счастлива без рук».

– Если после прочтения книги хотя бы одна девушка получит толчок уйти от мужа-тирана, это будет успех, – надеется Рита.

А еще… Рита встретила любовь. Смогла перешагнуть через страх, ужас пережитого и снова довериться мужчине. Избранником красавицы стал петербургский строитель, музыкант и кандидат в мастера спорта по шахматам Максим Андрющенко. Они женаты уже два года.

– Я добавился к Рите в друзья «ВКонтакте» и написал: «Крутой протез, он тебе идет». Так и познакомились. Все равно смотришь не на душу человека, а изначально тебе нравится все-таки внешность, – признается Максим.

А Рита вспоминает, когда он в первый раз признался в любви. Она растерялась. Не понимала, готова ли строить отношения. И даже ничего не ответила.

В конце августа Маргарита и Максим стали родителями. Ждали девочку Ярославу, но уже перед родами узнали – еще один мальчик. Других вариантов имени не было – Ярослав.

Сейчас Рита сама себя называет «мамой-трансформером» и учится справляться с малышом одной рукой. Пока, судя по ее счастливой улыбке, все удается.

ГАЛИНА ЯКОВЛЕВА: Меня на скамейку у дома не посадишь

82-летняя Галина Яковлева в своем благотворительном фонде «Доброта» и швец, и жнец, и директор, и водитель, и грузчик. Белый микроавтобус с черной надписью уже давно примелькался петербуржцам – впрочем, как и бабушка за рулем. Она спешит помогать своим подопечным – таким же, как она, блокадникам, ветеранам, инвалидам в пансионатах.

Галина Ивановна создала благотворительный фонд, который бесплатно помогает инвалидам, сиротам, одиноким пенсионерам, блокадникам Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

Галина Ивановна за рулем с 17 лет. Сначала водила трактор и комбайн, затем скорую помощь, еще 10 лет – троллейбус. Потом подрабатывала извозом, а в 1993-м стала шофером в одном из городских благотворительных фондов.

– Спустя много лет председатель фонда неожиданно эмигрировала за границу с семьей, – объясняет Яковлева. – Я уже знала предприятия, инвалидов. Понимала, что не могу их бросить.

Баланс фонда Яковлевой, который она образовала больше 10 лет назад, обычно нулевой. Ей всегда помогают «натурпродуктами»: салфетками, кружками, туалетной бумагой, хлебом, одеждой. Периодически появляются мясо, колбаса, сыры. Среди спонсоров – заводы, магазины и просто неравнодушные люди. Все это Галина Ивановна везет своим подопечным. Бесплатно. Даже загружает все в машину сама, если не находится добровольных помощников.

И это притом, что сама Яковлева богатырским здоровьем не отличается: инвалид второй группы, радикулит, болят ноги. Но ей болеть некогда.

– Я всегда себе твержу, что у меня ничего не болит. Внушаю это. Приказываю организму. Поэтому не страдаю ни бессонницей, ни отсутствием аппетита. Машина – мое здоровье, а благотворительность – моя жизнь. Это дает мне вдохновение, – озвучивает жизненную философию пенсионерка.

И в пандемию, когда всех пенсионеров посадили по домам, она все равно садилась за руль. Коронавирус добрым делам не помеха! До 20 адресов в день, домой попадает в ночи. А утром снова в дорогу: каждый день расписан поминутно. Даже на любимое хобби – оригами – времени почти нет.

– Да вы что, вы что! – отмахивается Галина Ивановна. – У меня сейчас в общей сложности пятьсот человек подопечных. 150 детей и 350 взрослых. Все инвалиды, сироты. Самой старенькой скоро будет 102 года! Так что нет, мне уходить на карантин никак нельзя. Без меня мои бабки и дедки умрут. Тяжеловато, конечно, ну да я уже больше полувека за рулем. Так что и тут справимся! Меня на скамейку у дома не посадишь...