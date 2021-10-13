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Общество13 октября 2021 11:33

Героини большого города: Кто подает пример женщинам Северной столицы

Рассказываем о пяти удивительных женщинах, которыми гордится Санкт-Петербург – город на Неве, в третий раз принимающий у себя Евразийский женский форум.
Влада ЛЕНОВА
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В сирийском городе Алеппо Ирина спасла своих сына и дочь от неминуемой гибели, а российские врачи из Военно-медицинской академии имени Кирова буквально по кусочкам собирали ее раздробленное тело.

В сирийском городе Алеппо Ирина спасла своих сына и дочь от неминуемой гибели, а российские врачи из Военно-медицинской академии имени Кирова буквально по кусочкам собирали ее раздробленное тело.

Фото: Из личного архива героя публикации

Героями не рождаются – героями становятся. История каждого региона, каждого города, каждого поселка и деревни необъятной страны бережно хранит память о сильных духом людях, поступках и делах, которые нас вдохновляют. Но есть герои и в современной России. И сегодня мы расскажем вам о пяти удивительных женщинах, которыми гордится Санкт-Петербург – город на Неве, в третий раз принимающий у себя Евразийский женский форум.

ИРИНА БАРАКАТ: Я закрыла собой детей от снаряда

19 августа 2016 года в аэропорту Санкт-Петербурга приземлился самолет военно-транспортной авиации. На борту была 36-летняя Ирина Баракат. Уроженка Одессы, в 18 лет она вышла замуж за гражданина Сирии и переехала в Алеппо. Там преподавала русский язык, давала балетные уроки. И родила троих детей. Которых и закрыла своим телом, когда в дом свекров, где гостила в тот момент семья, попал снаряд.

– Утром мы все вместе пили чай, когда я услышала звук летящего снаряда, – этот день, 16 июня, до сих пор стоит у Иры перед глазами. – Дочка в этот момент стояла на диване, а сын был перед ней на полу, играл в планшете. Я сразу схватила дочь, сверху наклонила сына, а сама залезла на них и выставила руку с ногой вперед. Когда открыла глаза, увидела, что два пальца на руке у меня переломаны, а нога лежит змейкой на мне.

Родители мужа умерли в больнице. Ира была без сознания больше недели: кома, реанимация. Раздробленный таз, бедро – на куски. Ей ампутировали кисть руки и ногу. Планировали отрезать и вторую: местные врачи не справлялись с травмами.

Подруги Иры пытались получить для нее помощь на родине. В посольстве Украины им не ответили. Россия – откликнулась практически мгновенно. Врачи Военно-медицинской академии имени Кирова сделали чудо – благодаря им Баракат выжила. Но они несколько лет буквально по кусочкам собирали ее раздробленное тело.

Спустя еще два года про нее снова говорила вся страна: Ира в ходе «Прямой линии с Владимиром Путиным» попросила дать ей российское гражданство, чтобы она могла увидеться с семьей, оставшейся в Сирии. Не прошло и трех недель, как Баракат стала россиянкой. А еще через три дня, вся в слезах, женщина обнимала мужа и детей. С тех пор семья живет в Санкт-Петербурге.

– У меня все хорошо, – уверенно говорит Ирина. – Старшему сыну сейчас 18 лет, он окончил первый год в колледже, учится на программиста – мечтает заниматься искусственным интеллектом. Среднему сыну 15 лет, в следующем году у него будет выпускной. Готовится к ЕГЭ и хочет увидеть «Алые паруса». Дочке 11, учится в школе.

А вот в личной жизни хеппи-энда не случилось. С мужем Баракат рассталась в первый же год. Но она не отчаивается. Живет в социальной квартире, получает пенсию. И по-прежнему верит в чудо, которое пять лет назад помогло ей выжить.

ЗИНАИДА КОРНЕВА: Вместе мы победим

Пока весь мир восхищается британским 100-летним ветераном Томасом Муром, который собрал для докторов 28 миллионов фунтов стерлингов, у нас есть свой пример для подражания. Участница Сталинградской битвы, в прошлом учительница начальных классов 97-летняя Зинаида Корнева, вдохновившись идеей, прошлой весной объявила сбор средств для российских врачей, заразившихся коронавирусом.

– Вместе мы победим! – пообещала Зинаида Антоновна.

Во время пандемии меньше чем за два месяца ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Корнева собрала 4,5 миллиона рублей пожертвований, которые получили семьи погибших от ковида медиков.

Во время пандемии меньше чем за два месяца ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Корнева собрала 4,5 миллиона рублей пожертвований, которые получили семьи погибших от ковида медиков.

Фото: Из личного архива героя публикации

На пожертвования бабушка Зина «обменивала» истории о войне. А ей было что рассказать: в юности она прошла войну от Сталинграда до Берлина. 19-летнюю девушку призвали в 1942-м в ряды ПВО и выучили на зенитчицу-наводчицу.

– Наш батальон отправили обучаться в Калмыкию, – один из рассказов Корневой. – Нам, девчонкам 18 – 20 лет, обрезали косы, и началась строевая подготовка, как у мужчин. Учили ползать по-пластунски – мы визжали: в Калмыкии почва каменистая, много ящериц. А сержант шутил: «Вы, женщины, сами страшнее змей, а ящерок пугаетесь!»

Видео с рассказами Зинаиды Антоновны ее родственники размещали в интернете, а люди, которые их смотрели, перечисляли деньги на специальный счет. Меньше чем за два месяца набралось 4,5 миллиона рублей! Этого хватило, чтобы помочь почти полутора сотням семей медиков.

– Мы решили собирать деньги в помощь семьям погибших врачей, – объяснила Зинаида Антоновна свои мотивы в беседе с Владимиром Путиным. – Они же лечат, а сами заражаются и погибают. Им нужна помощь, поддержка. И мы помогаем.

В ноябре 2020-го Владимир Путин наградил бабушку Зину знаком отличия «За благодеяние». Она вошла в топ-25 самых добрых людей Петербурга и выпустила (тоже в благотворительных целях) книгу «Сержант Зина».

На днях Зинаиды Антоновны не стало… Незадолго до этого ей исполнилось 99 лет. День рождения она встретила в кругу семьи на даче в небольшом поселке на Карельском перешейке. Там Корнева прожила более тридцати лет. В последние годы она не могла сама выйти из дома, по нему передвигалась только на ходунках. Но это не мешало ей направлять свою кипучую энергию на добрые дела. Так, в этом году после ее обращения к президенту в конноспортивном клубе в деревне Новополье открыли реабилитационный центр для детей-инвалидов. До этого процесс тянулся несколько лет.

АЛЕКСАНДРА СИНЯК: Мы хотим привить важные ценности

Эта история началась с небольшого кафе на Васильевском острове, которым Александра владела вместе с мужем Евгением Гершевичем. В ноябре 2017-го туда зашел пообедать пожилой человек – культурный, интеллигентный, приятный собеседник.

С дедушки супруги не могли взять деньги. Но и обидеть его жалостью не могли. Придумали историю, мол, обеды для пенсионеров у них бесплатные.

В итоге гость приходил в кафе три недели подряд. Но однажды вместо хозяина, который был на больничном, наткнулся на рядового официанта. И тот взял с дедушки деньги. С тех пор пенсионер в это кафе не заходил, а расстроенные супруги решили, что их выдумка станет реальностью, и пообещали каждый день, с 12.00 до 16.00, кормить всех пенсионеров, ветеранов и блокадников бесплатно.

Александра вместе с мужем создала в Санкт-Петербурге уникальный социальный проект помощи пенсионерам – кафе и пансионат для пожилых людей «ДоброДомик», теперь их опыт успешно реализуется в других городах России.

Александра вместе с мужем создала в Санкт-Петербурге уникальный социальный проект помощи пенсионерам – кафе и пансионат для пожилых людей «ДоброДомик», теперь их опыт успешно реализуется в других городах России.

Фото: Олег ЗОЛОТО

С этого момента маленькая инициатива превратилась в большой социальный проект. Сначала супруги закрыли маленькое кафе, чтобы арендовать помещение побольше. Затем об их начинании узнали и в Москве – там тоже появились свои «ДоброДомики».

Казалось бы, все рухнет в пандемию, когда общепит закрылся. Но волонтеры не могли лишить людей поддержки. Они привозили продукты на дом: макароны, рис, яйца, хлеб, огурцы, капусту, тушку курицы, подсолнечное масло, горошек и сушки к чаю – вот такой набор.

А прошлой осенью Александра и Евгений открыли в Петербурге уже вторую социальную кафе-столовую – одновременно здесь может пообедать тысяча пенсионеров! Его строили два года, делали своими силами ремонт. И все для того, чтобы просто сделать мир чуточку лучше.

– Мы хотим не только отдать дань старшему поколению, но и привить младшему важные ценности – взаимоуважение, взаимовыручку, необходимость самореализации, поиск новых возможностей! – говорит Александра. – По мнению команды «ДоброДомика», именно благодаря этому мы сможем улучшить качество жизни всех поколений в целом. Ведь все взаимосвязано!

Но если начал делать добрые дела, то уже сложно остановиться. Теперь «ДоброДомик» – это не только кафе, но и пансионат для пожилых людей, в том числе с бесплатными местами для тех, кто попал в беду. А Александра Синяк – руководитель федеральной системы помощи старшему поколению «ДоброДомик Россия».

МАРГАРИТА ГРАЧЕВА: Оттого, что я раскисну, ничего не изменится

История Риты в конце 2017-го потрясла страну. Молодой женщине, маме двоих детей-погодков, отрубил руки собственный муж. Произошло это после того, как она подала документы на развод. Вот так, просто из ревности, тиран вывез 25-летнюю Риту в лес, оглушил и начал рубить руки. Топором. Изощренно и по-садистски – по фалангам.

Пытка длилась больше часа. После чего мужчина хладнокровно засунул отрубленное в коробку, запихнул жену в машину и буквально вышвырнул около больницы. А сам сдался полиции.

Одна кисть превратилась в сплошное месиво – ее спасти не удалось. Другую собирали по косточкам, но уже в Москве: в Серпухове такие сложные операции были невозможны.

Муж-садист изуродовал руки и душу этой хрупкой женщины, но Маргарита смогла найти в себе силы выкарабкаться из, казалось бы, безвыходной жизненной ситуации — она обрела личное счастье и теперь помогает другим людям.

Муж-садист изуродовал руки и душу этой хрупкой женщины, но Маргарита смогла найти в себе силы выкарабкаться из, казалось бы, безвыходной жизненной ситуации — она обрела личное счастье и теперь помогает другим людям.

Фото: Артем КИЛЬКИН

После Москвы была Германия. А затем девушка приехала на восстановление к петербургским специалистам. И осталась здесь жить – Северная столица вернула ей веру в себя.

Это чудо, что после такой трагедии Рита не сдалась, не упала духом. Она восстала, как Феникс из пепла. И стала поддерживать других людей, попавших в, казалось бы, безвыходную ситуацию.

– Оттого, что я раскисну, ничего не изменится, – рассуждала Грачева. – Надо учиться жить в новых обстоятельствах, двигаться вперед.

Молодая женщина выпустила в Издательском доме «Комсомольская правда» книгу «Счастлива без рук».

– Если после прочтения книги хотя бы одна девушка получит толчок уйти от мужа-тирана, это будет успех, – надеется Рита.

А еще… Рита встретила любовь. Смогла перешагнуть через страх, ужас пережитого и снова довериться мужчине. Избранником красавицы стал петербургский строитель, музыкант и кандидат в мастера спорта по шахматам Максим Андрющенко. Они женаты уже два года.

– Я добавился к Рите в друзья «ВКонтакте» и написал: «Крутой протез, он тебе идет». Так и познакомились. Все равно смотришь не на душу человека, а изначально тебе нравится все-таки внешность, – признается Максим.

А Рита вспоминает, когда он в первый раз признался в любви. Она растерялась. Не понимала, готова ли строить отношения. И даже ничего не ответила.

В конце августа Маргарита и Максим стали родителями. Ждали девочку Ярославу, но уже перед родами узнали – еще один мальчик. Других вариантов имени не было – Ярослав.

Сейчас Рита сама себя называет «мамой-трансформером» и учится справляться с малышом одной рукой. Пока, судя по ее счастливой улыбке, все удается.

ГАЛИНА ЯКОВЛЕВА: Меня на скамейку у дома не посадишь

82-летняя Галина Яковлева в своем благотворительном фонде «Доброта» и швец, и жнец, и директор, и водитель, и грузчик. Белый микроавтобус с черной надписью уже давно примелькался петербуржцам – впрочем, как и бабушка за рулем. Она спешит помогать своим подопечным – таким же, как она, блокадникам, ветеранам, инвалидам в пансионатах.

Галина Ивановна создала благотворительный фонд, который бесплатно помогает инвалидам, сиротам, одиноким пенсионерам, блокадникам Петербурга.

Галина Ивановна создала благотворительный фонд, который бесплатно помогает инвалидам, сиротам, одиноким пенсионерам, блокадникам Петербурга.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Галина Ивановна за рулем с 17 лет. Сначала водила трактор и комбайн, затем скорую помощь, еще 10 лет – троллейбус. Потом подрабатывала извозом, а в 1993-м стала шофером в одном из городских благотворительных фондов.

– Спустя много лет председатель фонда неожиданно эмигрировала за границу с семьей, – объясняет Яковлева. – Я уже знала предприятия, инвалидов. Понимала, что не могу их бросить.

Баланс фонда Яковлевой, который она образовала больше 10 лет назад, обычно нулевой. Ей всегда помогают «натурпродуктами»: салфетками, кружками, туалетной бумагой, хлебом, одеждой. Периодически появляются мясо, колбаса, сыры. Среди спонсоров – заводы, магазины и просто неравнодушные люди. Все это Галина Ивановна везет своим подопечным. Бесплатно. Даже загружает все в машину сама, если не находится добровольных помощников.

И это притом, что сама Яковлева богатырским здоровьем не отличается: инвалид второй группы, радикулит, болят ноги. Но ей болеть некогда.

– Я всегда себе твержу, что у меня ничего не болит. Внушаю это. Приказываю организму. Поэтому не страдаю ни бессонницей, ни отсутствием аппетита. Машина – мое здоровье, а благотворительность – моя жизнь. Это дает мне вдохновение, – озвучивает жизненную философию пенсионерка.

И в пандемию, когда всех пенсионеров посадили по домам, она все равно садилась за руль. Коронавирус добрым делам не помеха! До 20 адресов в день, домой попадает в ночи. А утром снова в дорогу: каждый день расписан поминутно. Даже на любимое хобби – оригами – времени почти нет.

– Да вы что, вы что! – отмахивается Галина Ивановна. – У меня сейчас в общей сложности пятьсот человек подопечных. 150 детей и 350 взрослых. Все инвалиды, сироты. Самой старенькой скоро будет 102 года! Так что нет, мне уходить на карантин никак нельзя. Без меня мои бабки и дедки умрут. Тяжеловато, конечно, ну да я уже больше полувека за рулем. Так что и тут справимся! Меня на скамейку у дома не посадишь...

О РАЗНОМЕвразийский женский форум - 2021