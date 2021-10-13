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Звезды13 октября 2021 14:52

«Я устал сидеть в СИЗО»: суд Петербурга остался глух к мольбам Юрия Хованского и оставил его под арестом

Горсуд Петербурга оставил блогера Юрия Хованского под арестом
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Горсуд Петербурга не стал менять меру пресечения Юрию Хованскому.

Горсуд Петербурга не стал менять меру пресечения Юрию Хованскому.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Городской суд Санкт-Петербурга отклонил апелляцию адвокатов Юрия Хованского, которые просили отменить решение о продлении содержания блогера в следственном изоляторе и изменить меру пресечения на домашний арест. Сам Хованский параллельно жаловался на плохой сон, то что он устал и вообще не причастен к инкриминируемому ему преступлению

- Хованский просил отметить, что находится в СИЗО уже четыре месяца, не может есть, спать, нормально работать, а суды полностью игнорируют его непричастность к данному преступлению. Следствие голословно обвиняет его, что он может скрыться от следствия и суда, ссылаясь на заграничный паспорт, однако свой паспорт он сдал следователю. Также у него есть гражданская супруга, престарелые родители, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Также Хованский отмечал, что «очень устал в СИЗО» и просил изменить меру пресечения на любую, не связанную с заключением под стражу.

Адвокаты блогера его просьбу, разумеется, поддерживали, а следствие было против, настаивая на аресте.

В итоге апелляционная инстанция оставила просьбы защиты без внимания, а решение районного суда о продлении ареста - в силе. В итоге в СИЗО Юрий Хованский просидит еще минимум месяц – до 8 ноября 2021 года

Напомним, что блогера обвиняют в оправдании терроризма из-за исполненной песни, в которой были слова, одобряющие теракт на Дубровке. По этой статье блогеру грозит до семи лет лишения свободы.

Задержание и допрос блогера Юрия Хованского

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