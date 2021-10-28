Смольный опубликовал карты новых автобусных маршрутов, которые появятся в ходе транспортной реформы

Новые автобусы заменят стары маршрутки в Петербурге уже к середине лета. Фото: Олег ЗОЛОТО

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга опубликовал схему и карты новых автобусных маршрутов, которые появятся в городе в ходе транспортной реформы. Начиная с апреля 2022 года с улиц постепенно начнут исчезать привычные коммерческие маршрутки, которые заменят автобусами среднего и большого класса. Кроме уже существующих, к городской сети добавятся 92 маршрута.

- В рамках Новой модели транспортного обслуживания в Cанкт-Петербурге и пригородах появятся 92 социальных автобусных маршрута. Большая часть из них полностью дублируют закрываемые коммерческие трассы, но есть и абсолютно новые направления, которые ранее не обслуживались общественным транспортом, - сообщает пресс-служба Комтранса.

Один из новых маршрутов социального автобуса. Фото: "Организатор перевозок".

Напомним, что внедрение реформы должно было произойти еще в 2020 году, но из-за пандемии и расходов на борьбу с коронавирусом, Смольный отложил ликвидацию коммерческих маршруток на 2021-й, а потом и на 2022-й год.

Сама реформа разбита на три этапа. Заменять старые коммерческие маршруты новыми, работающими по социальной модели, то есть со всеми льготами, будут в три этапа: с 1 апреля, 1 июня и 15 июля.

Обслуживать маршруты будут четыре частных перевозчика и государственный «Пассажиравтотранс». Распределение маршрутов по итогам розыгрыша контрактов произошло летом 2021 года.

По условиям реформы, компании были обязаны обновить свой парк, всего для работы будет закуплено 2800 новых автобусов.

Посмотреть схему движения новых маршрутов, их карту и сроки введений можно по ссылке на сайте «Организатора перевозок»

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