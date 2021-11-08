В поликлиниках Петербурга с 15 ноября начнут выдачу бумажных QR-кодов тем, у кого нет «Госуслуг»

Петербургские поликлиники готовятся к выдаче бумажных QR-кодов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Поликлиники Петербурга с 15 ноября 2021 года будут выдавать бумажные QR-коды тем горожанам, кто не зарегистрирован на «Госуслугах». Понятно, что в первую очередь медики позаботятся о пенсионерах, не имеющих доступ в интернет. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов в эфире «Радио России». Комздрав уже обязал районные поликлиники готовиться к выдаче сертификатов, подтверждающих вакцинацию или факт того, что человек переболел инфекцией.

Кроме этого с 1 ноября бумажный QR-код начали выдавать сразу после вакцинации, непосредственно в прививочном пункте. Специальную форму документа установили в комздраве.

- Справку на бумажном носителе поликлиника выдаст петербуржцу, не зарегистрированному на портале «Госуслуг», если он перенес заболевание не ранее чем полгода назад. Или имеет медотвод к вакцинации. Система новая, на этой неделе она функционирует в тестовом режиме. После 15 ноября – начнет действовать в полном объеме, - отметил губернатор.

Напомним, QR-коды в Петербурге нужны для допуска с 30 октября в некоторые общественные места: музеи, театры, цирки, концерты, гостиницы, пансионаты, санатории, стадионы. С 15 ноября «иммунный» документ потребуется при входе в фитнес-центры и бассейны. А с 1 декабря без QR-кода будет не пройти в кафе, рестораны, бары и магазины одежды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Длинные каникулы не принесли Петербургу избавления от эпидемии COVID-19

Большие надежды Смольный возлагает на режим QR-кодов (подробности)