«Надежды все меньше»: Мать рэпера Картрайта обратилась к Бастрыкину с просьбой помочь с затянувшимся расследованием смерти сына

Семья рэпера Картрайта обратилась к Бастрыкину с просьбой помочь в расследовании дела. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА / СОЦСЕТИ

Мать рэпера Энди Картрайта, Валентина Юшко, обратилась к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой помочь с затянувшимся расследованием резонансного уголовного дела. Напомним, главным обвиняемым следствия остается вдова музыканта Марина Кохал. Она признала, что расчленила мужа, но вот факт ее причастности к убийству мужа все еще не доказан. Из-за волокиты Кохал освободили из СИЗО и отправили под домашний арест.

И вот, мать убитого рэпера появилась в эфире программы «Пусть говорят» на «Первом канале», где со слезами на глазах посетовала на несправедливое решение суда.

- Это шок, я никогда не думала, что такое произойдет. Такое зверское убийство… Я согласилась с вами говорить только, чтобы обратиться к СК РФ с просьбой помочь в этом уголовном деле. Потому что надежды с каждым днем все меньше, что эти преступники будут наказаны, - сказала Валентина Юшко.

Вдова рэпера просидела в СИЗО более года, но следствие так и не нашло прямых доказательств причастности женщины к убийству супруга. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По словам матери Картрайта, она не сомневается в виновности снохи, поскольку та незадолго до его смерти интересовалась, какими болезнями страдает Энди.

- Она одна не могла бы совершить такое убийство, тем более в квартире находился ребенок. Это надо было спланировать, она и ее мать на что-то рассчитывали, - уверена Валентина Юшко.

Следом в эфире телепрограммы выступил адвокат семьи музыканта Антон Кобит, который лично попросил о приеме у Бастрыкина. Как считает защитник, основываясь на гистологическом исследовании экспертов, Кохал расчленяла Картрайта еще живым, либо спустя 10 минут после наступления смерти. По его словам, причина смерти –кислородное голодание. Кроме этого адвокат раскритиковал судмедэкспертов по нескольким моментам, в том числе за то, что они якобы допустили гниение останков в морге.

Последняя версия следствия - Кохал ввела Картарйта в кому медикаментозным препаратом, а потом задушила его. Фото: СОЦСЕТИ

- Прослеживается возможная коррупционная составляющая при проведении судмедэкспертизы в Военной медицинской академии. Медики под любыми надуманными предлогами не предоставляли следствию результаты третьей по счету экспертизы. 26 июня они ее закончили. Только в начале октября предоставили. Они полностью опровергают версию Кохал о передозировке наркотиками, - убежден Кобит.

К слову, первая экспертиза установила, что все повреждения на теле Картарйта были посмертными, кроме следа от укола на руке и ссадины возле подбородка.

Добавим, что Александр Бастрыкин услышал обращение матери Картарйта. Глава СК поручил коллегам из Петербурга как можно быстрее доложить ему о ходе расследования. Центральный аппарат Следкома проконтролирует работу следователей Северной столицы.

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