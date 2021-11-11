«Скорость у нас нормальная, а пути - кривые»: эксперт объяснил, что надо делать вместо ВСМ Москва-Петербург

Вместо скоростных пассажирских поездов между Москвой и Петербургом могут пустить товарные составы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новость о том, что в правительстве России рассматривают вариант отмены или серьезного изменения проекта строительства высокоскоростной ж/д магистрали Москва-Петербург не удивила экспертов транспортной отрасли. Специалисты считают, что такая стройка не слишком необходима при существующей системе «Сапсанов», а огромные вложения в новую инфраструктуру могут не окупиться.

- Будет или не будет, все это определяет финансовая модель, которая основана на транспортной модели. А это вопрос, повисший в воздухе. Никакой информации, как просчитывали обоснование, до сих пор не было. Остается надеяться, что люди пользовались современными инструментами, - рассказал «КП-Петербург» эксперт, директор по решениям в области общественного транспорта компании SIMETRA Владимир Валдин.

По его словам, важным моментом окупаемости проекта будет грузовой трафик на магистрали. Сейчас товарные составы идут в объезд так называемого главного хода. И возможность вернуть грузовые поезда на него, сократив время в пути, позволит РЖД зарабатывать. В правительстве допускают такую возможность с созданием отдельного грузового хода взамен стройки ВСМ.

- Я согласен с коллегами, которые говорят, что возвращение грузового движения на главный ход - серьезная экономическая составляющая проекта. Вариант использования путей под товарные составы вместо пассажирских (ВСМ) - вполне здравый момент. Для меня, как пользователя, будет идти пассажирский поезд три часа (как «Сапсан» , - прим.ред.) иди два часа с минутами - большой разницы нет. А до часа мы время в пути между Петербургом и Москвой все равно не доведем, - уверен эксперт. - Мы должны считать не только стоимость строительства магистрали, но и ее эксплуатации. Это комплексный вопрос.

При этом, такой масштабный проект по силам реализовать только государству, кто бы ни был его непосредственным исполнителем.

- Это основная роль государства - обеспечивать связность между регионами и следить за тем, чтобы кумулятивный эффект был максимальным, - отмечает Валдин.

Само же строительство ВСМ не станет технологическим прорывом для страны. Скорость и на «Сапсане» сейчас приличная. А вот с путями есть проблемы.

- У нас на главном ходу скорость неплохая, но делать ровные пути пока не научились. Технология укладки пока очень сильно отстает от того, что требуется. Конечно, скоростное движение развивать надо, но в глобальном плане важно развитие региональных связей по всей стране, а не «супер-пупер» магистрали между двумя крупнейшими городами, - уверен Владимир Валдин. - У нас сейчас огромное количество региональных центров, где сообщение либо отсутствует, либо неудобно или некачественное. Таких городов несколько десятков пар. Например, есть Краснодар-Ставрополь, где расстояние небольшое, пути есть, но приходится ехать на автобусах.

Кроме этого, в России существуют и организационные проблемы - расписание поездов очень «тянутое». Составы подолгу стоят на станциях, увеличивая время в пути. Здесь есть большой потенциал в сокращении потерь.

Напомним, что затраты на строительство ВСМ Москва-Петербург оценивались в 14-17 миллиардов рублей. Первые поезда планировали пустить в конце 2026 года, а регулярные перевозки должны были начаться с 2027-го. Время в пути между городами планировалось сократить до 2,5-3 часов. Магистраль собирались пустить через Великий Новгород, а для приема скоростных составов Петербурге планировалось создать отдельный вокзал.

Конкретного решения об отказе от строительства ВСМ на данный момент не принято.