«Рэпера расчленяли еще живым»: О чем говорит новая сенсационная экспертиза по телу Энди Картрайта

Энди Картрайт все еще в морге Фото: СОЦСЕТИ

В деле расчлененного рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) новый виток скандалов. «КП» ранее подробно рассказывала, какую сложную шахматную партию следствие ведет против вдовы музыканта Марины Кохал. Следователи считают ее виновной в жестоком убийстве мужа. Сама Марина вину отрицает, утверждая, что лишь застала супруга мертвым в комнате, а потом расчленила его тело, чтобы скрыть от фанатов его бесславную смерть. Однако на главный вопрос – что именно убило рэпера, эксперты не могли ответить полтора года. Но на днях федеральный канал выдал новость: эксперты установили причину смерти музыканта Картрайта. Но правда ли это – разбиралась «КП».

«РАСЧЛЕНЯЛИ ЕЩЕ ЖИВОГО?»

Следователи запросили уже три экспертизы, чтобы понять причину смерти Энди. Однако однозначного ответа никто дать так и не смог. В итоге суд, спустя полтора года, устал от затянувшегося следствия и выпустил Марину Кохал из СИЗО, отправив ее под домашний арест. Незадолго до этого Марина сумела отбить из детского дома и сына, которого отправили туда после ее заключения под стражу.

Все это сильно возмутило родственников Энди Картрайта. Его мать, предполагаемая любовница, адвокат семьи Юшко поехали на передачу на Первый канал. На ток-шоу вышла сенсация – «Энди Картрайта расчленили, когда он был еще жив»! После этого мать рэпера с экрана телевизора обратилась к главе СКР Александру Бастрыкину. Главный следователь России не заставил себя ждать и в тот же день потребовал предоставить ему доклад о ходе расследования дела.

Марина Кохал вышла на свободу Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

«КП-Петербург» тоже удивилась сенсации, но решила разобраться, действительно ли рэпера пилили еще живым? Третья комплексная экспертиза по делу появилась относительно недавно – в октябре. До ток-шоу ее нигде не афишировали, однако именно она привела к новому скандалу и вниманию к делу Александра Бастрыкина.

Речь идет о гистологическом исследовании тела рэпера, которое уже полтора года лежит в морге. В нем действительно говорится, что рэпера могли расчленять живым.

- Наличие очаговых скоплений эритроцитов по краю срезов указывают, что они произошли незадолго – несколько минут, десяток минут - до наступления смерти, но не исключено, что в короткий срок – несколько минут, десяток минут после наступления смерти, - говорится в исследовании.

Картрайт писал новый хит перед смертью Фото: СОЦСЕТИ

Еще из интересного - в гистологическом исследовании называется причина смерти – гипоксия, которая возможно была вызвана удушением. Правда, было это удушение от того, что рэперу перекрыли рукой дыхательные пути или у него просто запал язык – неизвестно. К слову, эксперт при этом делает вывод, что Энди Картрайт, возможно, умирал на протяжении 6-12 часов.

- Марина Кохал говорит, что после того, как обнаружила мужа мертвым, потом позже ночью начала его расчленять, до этого тело лежало, - говорит адвокат семьи Юшко Кобитю. – Однако экспертиза это опровергает. По мнению эксперта, это произошло либо пока Картрайт был жив, либо в течение десяток минут после смерти.

«РЭПЕР МОГ ПОДАВИТЬСЯ ДАЖЕ КУСКОМ МЯСА»

Выводы эксперта «КП» отправила прочитать заведующему кафедры судебно-медицинской экспертизы Сеченовского университета Юрию Пиголкину. И по его словам, делать выводы на основании лишь гистологического исследования нельзя.

- Там говорится о механической асфиксии, но что именно стало причиной этого – неизвестно, - пояснил «КП-Петербург» Юрий Пиголкин. – То есть, человек мог и куском мяса подавиться. По поводу того, что мужчину расчленяли еще живым, тут тоже надо быть аккуратными. Если тело расчленяли в течение 15-30 минут после смерти, то часть реакций будет имитировать то, что расчленение произошло при жизни. Кроме того, в комплексном исследовании должно быть еще много документов. На основании одной гистологии свои выводы эксперты не делают. Они оценивают все в совокупности. Главные выводы экспертизы вам так и не показали.

Марина Кохал уверяет, что невиновна Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Выводы комплексной экспертизы так и не были опубликованы. Защита же Марины Кохал в свою очередь видит в этом исследовании только положительные стороны.

- Третью экспертизу мы до сих пор не видели, - рассказала «КП-Петербург» адвокат Кохал Ирина Скурту. – Адвоката потерпевших с ней ознакомили до 3 ноября, а от нас ее скрывают. Сейчас ссылаются на то, что дело было отправлено на проверку после заявления Александра Бастрыкина. У нас есть заключение только первой экспертизы. И в ней четко говорится, что повреждения на теле были посмертны. Комментировать один обнародованный абзац, вырванный из экспертизы, я не могу. Но и в этом части экспертизы все сомнения толкуются только в пользу обвиняемой.

Энди Картрайт жил с женой, тещей и ребенком Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

При этом Ирина Скурту заметила, что адвокат семьи Юшко сам заявлял ранее на передаче в эфире, что в выводах комплексной экспертизы ничего о прижизненном расчленении не говорится.

Сейчас уголовное дело проверяет центральный аппарат СКР.

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