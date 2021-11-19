«Ушла в тишину»: Жена Вячеслава Малафеева не хочет комментировать развод из-за подготовки к триатлону

Екатерина Малафеева впервые прокомментировала развод с мужем. Фото: instagram.com/malafeeva_ekaterina

Жена Вячеслава Малафеева впервые прокомментировала новости о разводе. Напомним, легенда «Зенита» шокировал всех фанатов неожиданным признанием, что он разрывает отношения с Екатериной. В своем Instagram Вячеслав написал, что не хочет никого винить или оправдывать, но деваться ему некуда, поскольку «на руинах счастье не построишь».

Напомним, в последнее время пара перестала фотографироваться вместе. Позже Екатерина призналась, что в семье произошел разлад, но он никак не связан с тем, что на реалити-шоу «Звезды в Африке» к Малафееву «клеилась» светская львица Айза Долматова. При этом супруга легендарного вратаря не раз подчеркивала, что пара справится с новым вызовом, просто им нужно время для «реабилитации». В конце концов, Екатерина и Вячеслав продолжали воспитывать детей. Однако, похоже, пара определилась с дальнейшей судьбой.

Осенью отношения между парой разладились. Фото: СОЦСЕТИ

Екатерину ожидаемо завалили кучей сообщений в Instagram после громкого заявления мужа о разводе. Однако она попросила от подписчиков понять ее и дать спокойно подготовиться к старту в соревнованиях по триатлону в ЮАР.

- Ушла в тишину на неопределенное время. Не заваливайте мой директ (личные сообщения – Прим.Ред.), пожалуйста! У меня важный старт. Я шла к этому год. Здесь все непросто от погодных условий до подъемов. Важная концентрация и настрой. Спасибо вам! – обратилась к подписчикам Екатерина.

Супруга Малафеева временно будет хранить молчание. Фото: instagram.com/malafeeva_ekaterina

Добавим, что Вячеслав Малафеев стал вдовцом в 2011 году, когда его жена Марина погибла в страшном ДТП. После этого он очень быстро сошелся с новой супругой. Вероятно, не за горами объявление о третьей похитительнице сердца.

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