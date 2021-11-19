Музей Петербургских ангелов открылся в память о скульпторе Романе Шустрове и его жене

Музей ангелов открылся в память о скульпторе Романе Шустрове. Фото: vk.com/visboris

Музей Петербургских ангелов открылся в городе на Неве в память об авторе знаменитых ангелов скульпторе Романе Шустрове и его жене Марии Касьяненко. Экспозиция размесилась в квартире-мастерской на проспекте Римского-Корсакова, 93, где работала творческая пара.

- Появился новый, замечательный, хотя и маленький, музей - Римского-Корсакова, 93. Спасибо огромное его создателям и хранителям - Ольге Шустровой и Елене Добряковой, - написал в соцсетях депутат ЗакСа Борис Вишневский, друживший с умершими художниками.

Здесь выставлено творческое наследие самого Романа Шустрова и его жены, которая, как и муж, была художником-кукольником. В музее представлены авторские работы пары: куклами, статуэтки, картины, эскизы, фотографии и многое другое из созданного художниками.

Роман Шустров и его жена Мария Касьяненко ушли из жизни с разницей в год. Фото: соцсети/Олег ЗОЛОТО

Помещение музея маленькое - всего 46 «квадратов», поэтому посещение экспозиции работает пока по предварительной договоренности с хранителями. Но в будущем здесь планируют проводить творческие мероприятия, мастер-классы и прочее.

Напомним, что автор ангела из Измайловского сада и других похожих скульптур Петербурга Роман Шустров умер весной 2020 года от коронавируса. В марте 2021 года по его эскизам на набережной Карповки был открыт «Печальный ангел» – мемориал врачам и всем жертвам коварной болезни. На его открытии была и вдова скульптора художница Мария Касьяненко. Но буквально через полтора месяца она покончила с собой.

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