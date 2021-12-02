«Приходится дружить!»: Жена Вячеслава Малафеева впервые высказалась о разводе

Екатерина Малафеева высказалась о разводе с легендой "Зенита". Фото: instagram.com/malafeeva_ekaterina

Супруга Вячеслава Малафеева впервые высказалась о разводе с мужем. Напомним, о расставании неожиданно объявил легенда «Зенита». В то время его жена Екатерина выступала на соревнованиях по триатлону за границей, поэтому на время затихла в публичной сфере и не комментировала происходящее.

Но 1 декабря пара собралась на общей квартире в Петербурге, чтобы подарить детям праздник – украсить комнаты и нарядить елку. В итоге ребята решили «кинуть» взрослых и пойти гулять. Екатерина и Вячеслав остались наедине. И в этот момент Екатерина сняла на видео хлопоты мужа и все-таки прокомментировала, что они будут делать дальше.

Екатерина уже называет Вячеслава бывшим мужем. Фото: instagram.com/malafeev16ru

- Даже бывший муж, достаточно романтичная личность, решил развести огонь. Что поделаешь – дети-то вместе, бизнесы вместе. Приходится дружить! – сказала Екатерина в своем Instagram.

К слову, несколько лет назад пара тоже чуть не развелась. По словам Екатерины, они разобрались с тараканами в голове и постарались разнообразить совместную жизнь. Помог и секс, усовершенствованием которого хвасталась женщина. Добавим, что пара продолжает воспитывать троих детей. Младший, Алекс, – их совместный, А старшие Ксения и Максим являются детьми Малафеева от первого брака. Недавно дочь Малафеева получила условный срок по уголовному делу о сбыте наркотиков.

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