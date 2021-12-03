Причиной смерти Нины Ургант, звезды фильма "Белорусский вокзал" стала продолжительная болезнь

Стала известна причина смерти Нины Ургант, звезды фильма "Белорусский вокзал" - актриса тяжело болела последние несколько лет. Фото: кадр из фильма

На 93-м году жизни в Санкт-Петербурге умерла народная артистка Нина Ургант, звезда фильма "Белорусский вокзал". Причина смерти Нины Ургант - продолжительная болезнь Паркинсона, от которой она страдала с 2008 года, однако публично в этом призналась только в 2014 году.

В 2019 году Нина Николаевна отметила свое 90-летие. Несмотря на неизлечимую болезнь, она не спешила погружаться в депрессию и замыкаться в себе.

- Настроение боевое, - рассказывал Андрей Львович, сын артистки, в ее юбилей. – Мама – несгибаемый человек. Хоть и говорит, что старость страшнее войны.

Спустя пару месяцев Нина Николаевна перенесла операцию. Это была плановая операция на глазах. После нее артистка быстро реабилитировалась.

Однако в 2021 году состояние артистки начало ухудшаться. 4 февраля "Комсомолка" созвонилась с актрисой, но та заявила, что очень плохо себя чувствует и не готова разговаривать. При этом в разговоре у Нины Ургант слышалась тяжелая одышка. Известно, что на то время у артистки уже была сиделка.

Прощание с актрисой состоится в Александринском театре. Точные время и дата еще не названы.

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