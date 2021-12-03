«Она была прекрасной артисткой»: Семья Боярского выразила соболезнования Ивану и Андрею Ургантам

Нина Ургант скончалась в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге оплакивают народную артистку РСФСР Нину Ургант. Актриса умерла на 93-ем году жизни после продолжительной хронической болезни. В последнее время Нина Николаевна почти не выходила из дома и не появлялась на публике.

Долгое время ее не видели даже соседи по даче - семья Боярских. Об этом "КП-Петербург" рассказала жена Михаила Боярского Лариса Луппиан.

- Нина прекрасная артистка, бабушка нашего прекрасного Вани Урганта, - вздохнула в разговоре с "КП-Петербург" Лариса Луппиан. - Мы выражаем соболезнования семье Нины Николаевны - Андрею и Ивану. Сами мы с ней давно уже не виделись, она давно в театре не играла. И это понятно, возраст такой.

Семь Боярских тяжело восприняла утрату. Слова соболезнования семье выразил также и друг Нины Ургант Иван Краско. Артист рассказал "КП" о своем последнем разговоре с Ниной Ургант. Краско по-доброму называл ее "своей девочкой".

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