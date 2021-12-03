«Мой стимул жизни»: Как Иван Ургант поддерживал больную бабушку до последних дней

Нины Ургант не стало на 93 году жизни ФОТО: кадр из к/ф "Белорусский вокзал"

Знаменитая актриса Нина Ургант скончалась 3 декабря на 93 году жизни. Она успела не только полюбиться советским и российским зрителям своими ролями, но и воспитать целую династию талантливых артистов. Ее сын Андрей Ургант стал известным актером, а внук Иван Ургант уже много лет вещает с экранов телевизоров почти в каждом доме. При этом в знаменитой семье до последних дней жизни Нины сохранялись теплые отношения.

"ВАНЯ - МОЙ СТИМУЛ В ЖИЗНИ"

- Нина с соседями сильно не общалась, зачем ей это? Но мы часто видели, как к ней приезжали родные. Они ее не бросали, часто приходили сын, внучка и внук Ваня тоже. Потом они купили ей новую квартиру, переселили, но недалеко, - рассказала “КП-Петербург” соседка Нины Ургант.

Несмотря на жизнь в разных городах, Иван Ургант не забывал бабушку, ждущую его в Петербурге. В последний день рождения Нины Николаевны 4 сентября на своей странице в соцсетях он опубликовал пост, где отметил, какое у нее чудесное чувство юмора.

Много лет назад заботливые родные уговорили Нину Николаевну переехать в новую квартиру

- У Нины Николаевны день рождения! - написал Иван. - Не могу не отметить наш вчерашний с ней разговор:

“Нина, представляешь, Эрике (приемная дочь Ивана- прим.ред.) уже 21! - Понятно… - А мне 43! - Ужас… - А сыну твоему (отцу Ивана, актеру Андрею Урганту) - прим.ред.) 65 в ноябре! - Кошмар… - А тебе завтра 92! - ****** («конец», нецензурное), приехали!”.

Бабушка и внук всегда тепло отзывались друг о друге, для Нины Николаевны Андрей и Иван были главной гордостью.

- Ванину программу смотрю каждый день, если мне не нравится, то честно критикую внука. Вообще, я им очень горжусь, это он дает мне стимул к жизни. Я ему уже говорила: «Ваня, ты, как Иисус Христос, который сошел на землю и подарил мне счастье, - говорила Нина Ургант в одном из своих интервью.

СТАЛА ПРАБАБУШКОЙ

Та самая квартира, о которой говорила бывшая соседка Нины Николаевны, была подарена бабушке Иваном в 2014 году. Тогда женщина с удовольствием рассказывала, каким подарком побаловали ее родные.

Сын и внук всегда заботились о талантливой бабушке

- Я сначала наотрез отказывалась переезжать, ведь та квартира вся была пропитана воспоминаниями. Именно в ней я встречала таких гостей как Володя Высоцкий, Андрей Миронов, Саша Ширвиндт… Потом Ваня уговорил меня взглянуть на новую квартиру хотя бы одним глазком. Я согласилась и обомлела. В итоге согласилась, - делилась Нина Николаевна.

В 2015 году Нина Ургант рассказывала “Комсомолке”, как Иван звонил поздравлять ее с появлением на свет правнучки, та не могла нарадоваться новому члену большой звездной семьи.

- Ваня мне позвонил, поздравил с правнучкой, - рассказывала актриса Нина Ургант. – Назвали Валерией, в честь мамы Вани. Но самое прекрасное, что в этот день большой праздник – рождение Девы Марии.

Сейчас Валерии уже десять лет. Её прабабушки не стало, но, возможно, девочка пойдет по стопам Народной артистки России и продолжит знаменитую династию.

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