«Остановите это безумие»: Отец задержанного помощника Курпатова обратился за помощью к Александру Бастрыкину

Отец Иевского всеми силами пытается отстоять невиновность своего сына

Почти два месяца в СИЗО находится 25-летний помощник психолога Андрея Курпатова Алексей Иевский. С легкой руки доктора в полицию поступило заявление с обвинениями помощника в мошенничестве. Недавно Алексей написал открытое письмо, где в очередной раз пояснил, что вину свою он не признает, ведь все, о чем говорит Курпатов - это подарки, сделанные за время их близких отношений.

Но главным защитником Алексея все еще выступает его отец Константин Иевский. Он заявляет, что узнал об отношениях сына с Курпатовым уже после его ареста и теперь яро пытается доказать, что его ребенок сидит в СИЗО не по своей вине.

Ранее "КП" уже публиковала интимную переписку Иевского-младшего с Курпатовым и даже запись разговора Константина с доктором, где тот открыто говорит о своем разбитом сердце. Но сам Курпатов пока отмалчивается, единственный комментарий по этой теме он разместил у себя в социальных сетях, но уже на следующий день удалил и продолжил вещать о том, как построить крепкие, здоровые отношения.

Иевский уверяет, что все перечисленное в заявлении Курпатова, было просто подарком от психолога

Пока один молчит, а другой - пытается доказать свою правоту, Константин Иевский идет дальше.

- Я прошу прекратить беззаконие и тот водевиль, который устраивает обиженный и брошенный Курпатов из мести моему сыну. Под удар поставлена жизнь Алексея и всей семьи. О репутации я молчу, с ней мы попрощались с первых дней конфликта, - написал в открытом письме Константин Иевский.

Главными людьми, к которым он обращается в своем послании, стали глава СКР Александр Бастрыкин и генеральный прокурор России Игорь Краснов.

- Я прошу Александра Бастрыкина и Игоря Краснова взять на личный контроль расследование этого дела, так как все доказательства, начиная с заявления Курпатова, ложные и созданы по указке Курпатова, - говорит Иевский-старший.

В СИЗО Алексей находится уже два месяца

В СИЗО Алексей Иевский пробудет до следующего судебного заседания, которое назначено 28 декабря. Чем закончится это громкое дело - неизвестно, но в худшем случае молодому человеку может грозить до 10 лет тюрьмы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Украденные украшения – подарок»: Родители арестованного помощника Курпатова показали интимную переписку сына с известным врачом

По их словам, психотерапевт подал заявление в полицию, чтобы отомстить другу после ссоры (подробнее)

Бортпроводник против психолога: Доктор Курпатов - о дорогих подарках, изменах и завещании молодого любовника

«КП» публикует эксклюзивный рассказ самого известного психотерапевта страны об измене, обмане и миллионных растратах (подробнее)

Что известно о помощнике доктора Курпатова, которого врач обвинил в краже на 4 миллиона рублей

Родственники Алексея Иевского впервые прокомментировали арест сына (подробнее)

«Рейдерский захват в стиле 90-х»: Доктор Курпатов впервые рассказал, как помощник похищал у него десятки миллионов рублей

Психолог утверждает, что Алексей Иевский обманул его (подробнее)