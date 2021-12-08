Как звезды прощались с Ниной Ургант

"Комсомолка" рассказывает, как российские звезды простились с Ниной Ургант. Фото: Артем КИЛЬКИН

«КП-Петербург» рассказывает, как российские звезды прощались с Ниной Ургант. Напомним, народная артистка России скончалась на 93-м году жизни после того, как она несколько лет страдала болезнью Паркинсона. В медийном пространстве о кончине звезды «Белорусского вокзала» скорбела вся страна. Однако на церемонию прощания с актрисой в Александринском театре прибыли лишь единицы. Оказалось, что семья Нины Ургант, внук Иван и сын Андрей, пожелали, чтобы мероприятие прошло в камерном формате, без лишнего внимания.

Первыми с речью выступили официальные лица. Представители театра зачитали обращения от президента Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу, премьер-министра Михаила Мишустина.

Михаил Боярский не смог сдержать слез, вспоминая о Нине Ургант. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Зрители любили образы, которые она создала. Нины Ургант больше нет с нами. Но она навсегда сохранится в фильмах, в нашей памяти, - написал Михаил Мишустин.

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что утрата Нины Николаевна невосполнима. Экс-губернатор Петербурга отметила, что актриса пронзительно тонко чувствовала характер своих героинь, поэтому ее полюбила вся страна.

Со словами поддержки родным выступил и глава Северной столицы Александр Беглов, подчеркнувший, что Нина Ургант была не просто великой артисткой, но и представителем поколения героев, переживших войну.

На церемонии прощания было немного звездных гостей. Фото: Роман ЛЯЛИН

Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин вспомнил, что Нина Ургант не любила пафос и всегда была прямой.

- Даже когда она играла отрицательную героиню, то завоевывала симпатии. У нее выдающаяся роль в «Вишневом саде». Это высокая актриса. Уходит эпоха. Уходит плеяда великих мастеров.

Иван и Андрей Урганты сидели отдельно друг от друга. Фото: Артем КИЛЬКИН

Поочередно с Ниной Николаевной прощались ее коллеги, они плакали у гроба, но собирались с силами и вспоминали подругу добрыми словами. Михаил Боярский тоже не сдержал слез, а после обнял Андрея Урганта.

На улице собралось несколько поклонниц творчества Нины Ургант. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Она для меня была тетей. Наши два клана переплелись. Всегда хлебосольная, всегда внимательная. Я пришел, чтобы знали моя мама и отец, что я передал соболезнования. Нина это член семьи, с ее уходом все более и более пусто. Она были настоящей! На нее можно было опереться. Вот так… - с болью рассказал главный Д'Артаньян России.

Иван Краско прослезился, увидев старую подругу в гробу. Фото: Артем КИЛЬКИН

Журналисты заметили с цветами и известного музыканта Александр Розенбаума, однако говорить на публике он отказался. К театру подошел и сосед Нины Ургант по даче, Иван Краско. Поклонников актрисы было немного – событие не афишировалось, однако эти единицы достойно аплодировали любимой артистке, когда гроб с ней погружали в катафалк перед поездкой на кладбище.

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