Похоронили рядом с Анной Ахматовой: Как выглядит могила Нины Ургант

Нину Ургант похоронили на Комаровском кладбище Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге 8 декабря 2021 года похоронили народную артистку РСФСР Нину Ургант. А перед этим церемония прощания с родоначальницей знаменитой династии актеров (сын Андрей Ургант, внук Иван Ургант) состоялась в открытом режиме в Александринском театре. Проститься с актрисой пришли Михаил Боярский, Иван Краско, Александр Розенбаум и ее родственники. Внук Нины Ургант Иван Ургант и сын Андрей Ургант на прощании сидели отдельно друг от друга. Однако, как позже они сами пояснили, это был протокол губернатора. Сама же церемония погребения, как и панихида, проходила в закрытом режиме.

Место захоронения родственники не раскрывали. Однако, как выяснила "КП-Петербург", Нину Ургант похоронили на Комаровском кладбище в Петербурге. Там же находятся могилы Анны Ахматовой, Жореса Алферова и Даниила Гранина. Как рассказали "КП" работники кладбища, могилы были приготовлены заранее в стороне кладбища, где находится мемориал Анны Ахматовой.

Нине Ургант было 92 года Фото: Артем КИЛЬКИН

Нину Ургант захоронили рядом с драматургом Юрием Клепиковым, который скончался в Санкт-Петербурге в ноябре 2021 года. Посреди могилы актрисы возвышается деревянный православный крест. Вся могила завалена белыми, алыми, розовыми и желтыми розами. Рядом стоят венки от президента России, от коллег по Александринскому театру и от БДТ, в котором актриса служила больше 50 лет. К могиле приставлен черно-белый портрет молодой Нины Ургант с траурной лентой.

Нина Ургант похоронена рядом с драматургом Фото: Артем КИЛЬКИН

На этом же кладбище похоронена мама телеведущего Ивана Урганта Валерия Киселева. Женщина умерла в феврале 2015 года. Перед смертью она заболела гриппом.

На могиле молодые фотографии актрисы Фото: Артем КИЛЬКИН

Отметим, что из-за похорон бабушки Ивану Урганту пришлось отменить съемки передачи "Вечерний Ургант".

Венок от президента России Фото: Артем КИЛЬКИН

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