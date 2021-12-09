Похоронили рядом с Анной Ахматовой: Как выглядит могила Нины Ургант

Нину Ургант похоронили на Комаровском кладбище
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Санкт-Петербурге 8 декабря 2021 года похоронили народную артистку РСФСР Нину Ургант. А перед этим церемония прощания с родоначальницей знаменитой династии актеров (сын Андрей Ургант, внук Иван Ургант) состоялась в открытом режиме в Александринском театре. Проститься с актрисой пришли Михаил Боярский, Иван Краско, Александр Розенбаум и ее родственники. Внук Нины Ургант Иван Ургант и сын Андрей Ургант на прощании сидели отдельно друг от друга. Однако, как позже они сами пояснили, это был протокол губернатора. Сама же церемония погребения, как и панихида, проходила в закрытом режиме.
Место захоронения родственники не раскрывали. Однако, как выяснила "КП-Петербург", Нину Ургант похоронили на Комаровском кладбище в Петербурге. Там же находятся могилы Анны Ахматовой, Жореса Алферова и Даниила Гранина. Как рассказали "КП" работники кладбища, могилы были приготовлены заранее в стороне кладбища, где находится мемориал Анны Ахматовой.
Нине Ургант было 92 года
Фото: Артем КИЛЬКИН
Нину Ургант захоронили рядом с драматургом Юрием Клепиковым, который скончался в Санкт-Петербурге в ноябре 2021 года. Посреди могилы актрисы возвышается деревянный православный крест. Вся могила завалена белыми, алыми, розовыми и желтыми розами. Рядом стоят венки от президента России, от коллег по Александринскому театру и от БДТ, в котором актриса служила больше 50 лет. К могиле приставлен черно-белый портрет молодой Нины Ургант с траурной лентой.
Нина Ургант похоронена рядом с драматургом
Фото: Артем КИЛЬКИН
На этом же кладбище похоронена мама телеведущего Ивана Урганта Валерия Киселева. Женщина умерла в феврале 2015 года. Перед смертью она заболела гриппом.
На могиле молодые фотографии актрисы
Фото: Артем КИЛЬКИН
Отметим, что из-за похорон бабушки Ивану Урганту пришлось отменить съемки передачи "Вечерний Ургант".
Венок от президента России
Фото: Артем КИЛЬКИН
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