Следственный комитет возбудил дело после пожара на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге

СК возбудил уголовное дело о нарушении техники безопасности после пожара на "Северной верфи". Фото: zmsut.sledcom.ru

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело после пожара на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге, где на стапелях сгорел строящийся корвет «Проворный».

- Следствием установлено, что 17 декабря 2021 года примерно в 18 часов на пятом стапеле произошло возгорание надстройки судна, что повлекло причинение крупного ущерба, - сообщает пресс-служба транспортного управления Следственного комитета.

Сейчас следователи работают на месте пожара, проводят осмотр поврежденного судна, а также допрашивают работников верфи и свидетелей происшествия. Уже назначен ряд экспертиз, которые должны определить причины возгорания.

По уголовной статье за нарушение правил безопасности при проведении строительных или иных работ, с учетом крупного ущерба, виновным грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, что при тушении пожара пострадали двое спасателей, у них ожоги легкой и средней степени. Кроме того травмы получил и работник верфи.

Всего на месте ЧП работали 168 человек личного состава и 42 единицы техники МЧС. Официально огонь на корабле локализован, сведений о ликвидации возгорания пока не поступало.

- Тушим, - ответили «КП-Петербург» в пресс-службе городского управления МЧС.

Справка «КП»:

Корвет «Проворный» - первый серийный корабль проекта 20385. Предназначен для патрулирования ближней морской зоны, борьбы с надводными и подводными кораблями противника, обеспечения противовоздушной обороны, артиллерийской поддержки при высадке морского десанта.

Был заложен на «Северной верфи» в июле 2013 года, спущен на воду для достройки в 2019 году. Корвет находился в высокой степени готовности и в 2022 году должен был быть передан на Тихоокеанский флот.

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