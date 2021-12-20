Врачи рассказали, из-за чего на самом деле умерла 90-летняя пенсионерка, сделавшая сама себе операцию

Пенсионерка умерла от рака и коронавируса Фото: предоставлено родственниками

Врачи озвучили причину смерти 90-летней пенсионерки Клавдии Петровой из Ленобласти, которая сама себе сделал операцию из-за онкологии. Напомним, что у Клавдии Васильевны была последняя стадия рака, из-за которой у нее развилась водянка. В брюшной полости женщины скапливалась жидкость, которая мешала ей двигаться и даже лежать. Однако у пенсионерки был положительный тест на коронавирус, ехать в ковидный стационар она боялась, поэтому лечилась дома. Дождавшись, когда ее родные уйдут из квартиры, от отчаяния она сама себе сделала несколько разрезов, чтобы выпустить скопившуюся жидкость. Перед этим она написала предсмертную записку.

После случившегося родные вызвали скорую помощь, и женщину в стабильном состоянии госпитализировали в больницу, где у нее также выявили коронавирус. Медики лечили ее три недели, но спасти ее не смогли. Клавдия Петрова скончалась в больнице. Сейчас врачи озвучили родным результаты вскрытия.

Семья узнала причину смерти пенсионерки после вскрытия Фото: предоставлено родственниками

- По результата вскрытия причиной смерти стали основная болезнь бабушки - это онкология, - пояснила "КП-Петербург" внучка пенсионерки Янина. - Проведенная операция на ее состояние не повлияла. Также в заключении было написано, что еще одной причиной смерти стал ковид, что странно. За два дня до смерти врачи нам говорили, что у нее уже отрицательные тесты на коронавирус. Гроб у нас также был открытый, нам разрешили с ней попрощаться, а значит, она уже была не заразная.

Янина также уточнила, что в смерти пенсионерки сейчас разбирается СУ СКР по Ленобласти.

- Маме звонили, опрашивали ее по телефону сотрудники СКР, - уточнила Янина.

В самом СУ СКР по Ленобласти "КП-Петербург" уточнили, что причины смерти Клавдии Петровой устанавливают в рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

- Необходимо установить причинно-следственную связь, - уточнили в СУ СКР по Ленобласти.

Прощание с пенсионеркой прошло в Выборгском районе Ленобласти в минувшие выходные.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Умерла пенсионерка из Ленобласти, которая из-за онкологии сама себе сделала операцию

Клавдия Петрова скончалась в больнице спустя три недели после госпитализации (подробности)

«Я устала смотреть на страдания родных»: 90-летняя пенсионерка с онкологией из Ленобласти рассказала, как решилась сделать сама себе операцию

Бабушка не могла ни двигаться, ни лежать, отчаявшись, она прибегла к кустарной хирургии обычным кухонным ножом (подробности)