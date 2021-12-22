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22 декабря 2021 11:54

«Камин, телевизор, бильярд»: Историка Соколова, расчленившего аспирантку Ещенко, этапировали в «блатную» колонию в Петербурге

Бывший доцент СПбГУ отбывает срок в «наполеоновских условиях», в колонии он сможет устроиться на работу швеей
Роман ЛЯЛИН
Роман ЛЯЛИН
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Соколов переехал в колонию

Соколов переехал в колонию

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

64-летнего историка, доцента СПбГУ Олега Соколова, убившего и расчленившего аспирантку-невесту Анастасию Ещенко, этапировали из СИЗО в колонию. Об этом "КП-Петербург" 22 декабря сообщил адвокат осужденного Александр Торгашев. В декабре 2020 года суд приговорил Соколова к 12,5 годам колонии. Позже историк попытался обжаловать приговор в городском суде, но ему отказались снизить срок заключения. Сейчас приговор уже вступил в законную силу, и Соколов переведен в благоустроенную ИК №6 в Санкт-Петербурге. Отправлять его в другой регион ФСИН не стала. "КП" рассказывает о "наполеоновских" условиях содержания доцента.

- Историк Соколов переведен в колонию на территории Санкт-Петербурга около месяца назад, - рассказал "КП-Петербург" адвокат Торгашев. - Я с ним поддерживаю связь, каких-либо жалоб на условия содержания у него не было. По поводу кассационной жалобы на приговор мы еще не решили, будем ли ее подавать. Что касается стрижки налысо в колонии, то эту процедуру проходят все осужденные. Каких-либо замечаний по этому поводу у Олега Валерьевича не было. Он обсуждает сейчас только бытовые вопросы, что ему нужно в колонию. Там он пока не трудоустроен. Поэтому единственный его доход - это пенсия, платит ли он с нее алименты, мне неизвестно.

На территории колонии есть камин Фото: ИК №6 ГУФСИН по СПб и ЛО

На территории колонии есть камин Фото: ИК №6 ГУФСИН по СПб и ЛО

Пенсию, по словам адвоката, историк Соколов получает небольшую. Однако в колонии у него есть все шансы пройти обучение и устроиться на работу. Тем более, что ИК-6 предлагает своим осужденным больший список вакансий.

Среди прочего есть и производство изделий из металла. Соколов может обучиться делать оконные решетки, каминные наборы, беседки и мангалы. Также историк может пойти на деревообработку или изготовление тротуарной плитке. В случае же, если он не захочет заниматься тяжелой работой, то можно переквалифицироваться в швею.

Сама колония, судя по кадрам из нее, довольно хорошо обустроена. Внутри есть нечто, напоминающее камин, стиральные машины и телевизор. Некоторые комнаты отделаны мраморной плиткой.

Заключенные могут посмотреть телевизор Фото: ИК №6 ГУФСИН по СПб и ЛО

Заключенные могут посмотреть телевизор Фото: ИК №6 ГУФСИН по СПб и ЛО

В магазине, который расположен в колонии, историк может себе купить газировку, сырную нарезку, свиную шейку, грудинку балык, шпик, разные виды колбас, мясные и рыбные консервы. Или побаловать себя пловом, а также голубцами. На десерт можно полакомиться сгущенкой, шоколадной пастой, пирожком, шоколадом или тортом. И все это по демократичным ценам.

В клубе есть бильярд Фото: ИК №6 ГУФСИН по СПб и ЛО

В клубе есть бильярд Фото: ИК №6 ГУФСИН по СПб и ЛО

На территории колонии Соколов сможет посетить храм, местный клуб с бильярдом, баскетбольную площадку.

Так выглядят расположения осужденных в колонии Фото: ИК №6 ГУФСИН по СПб и ЛО

Так выглядят расположения осужденных в колонии Фото: ИК №6 ГУФСИН по СПб и ЛО

О том, как себя Соколов ведет в колонии, "КП" расскажет позже.

Осужденные могут поиграть на спортивной площадке Фото: ИК №6 ГУФСИН по СПб и ЛО

Осужденные могут поиграть на спортивной площадке Фото: ИК №6 ГУФСИН по СПб и ЛО

Некоторые помещения в колонии отделаны плиткой под мрамор Фото: ИК №6 ГУФСИН по СПб и ЛО

Некоторые помещения в колонии отделаны плиткой под мрамор Фото: ИК №6 ГУФСИН по СПб и ЛО

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