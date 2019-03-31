Пострадавшая в ДТП на Невском умерла в больнице

СЕГОДНЯ 11:29 2019-03-31T11:45:47+03:00

Число погибших в аварии в центре Петербурга увеличилось до двух человек

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В Мариинской больнице Петербурга скончалась пострадавшая в аварии, которая произошла на Невском проспекте утром 30 марта. Так, число погибших из-за ДТП возросло до двух человек, первый из которых погиб на месте аварии.

Напомним, что страшное ДТП в центре города произошло в субботу около 7 утра. Автомобиль Genesis G70 на огромной скорости промчался на красный сигнал светофора на пересечении Невского и Литейного. Объезжая стоящие автомобили, нарушитель влетел в Volkswagen Polo, после чего отскочил на тротуар и сбил прохожего.

Четырех пострадавших, в числе которых был пешеход, доставили в больницу в тяжелом состоянии. Двое попали в Военно-медицинскую академию, еще двое – в Мариинскую больницу. Среди них госпитализирован и водитель Genesis G70. На месте ДТП скончался мужчина, который был за рулем Volkswagen.

Накануне вечером вице-губернатор Петербурга Анна Митянина сообщила о том, что состоянии пострадавших остается стабильно тяжелым. В результате ДТП уже возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU