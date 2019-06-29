На ракете-аттракционе в «Диво острове» опять застряли люди
Картинка с зависшими в небе посетителями парка развлечений «Диво остров» очередной раз переполошила соцсети. По заверениям пользователей, опубликовавших фото, по неизвестной причине остановился аттракцион «Ракета». Людям пришлось немного посидеть в подвешенном состоянии.
- Люди застряли в «Диво острове» на стреле, - сообщил один из очевидцев происшествия.
В комментариях к фото петербуржцы тут же начали делиться собственными фобиями и боязнью высоты в первую очередь.
- Вот поэтому я катаюсь только на паровозике Чух-Чух и детском картинге и то боюсь. «Пункт назначения», петербургская версия, - пишут горожане, намекая на известный фильм-катастрофу.
Впрочем, в самом парке корреспондента «Комсомольской правды» заверили, что все в порядке.
- Никаких инцидентов нет. Аттракцион ракета вообще закрыт с 13:30 из-за сильного ветра, - ответили представители парка.
Напомним, что 13 июня из-за внезапного отключения электричества на одном из экстремальных аттракционов зависли люди. Кроме того, инциденты с застрявшими на «Ракете» отдыхающими и даже погибшими посетителями в «Диво острове» уже происходили.
ИСТОЧНИК KP.RU