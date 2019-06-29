На ракете-аттракционе в «Диво острове» опять застряли люди

СЕГОДНЯ 16:32 2019-06-29T16:32:05+03:00

Прокатиться на "Ракете", наверное здорово, а воот зависнутьна высоте - не очень. Фото: vk.com/spb_today

Или не застряли, как уверяют в самом парке развлечений

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Картинка с зависшими в небе посетителями парка развлечений «Диво остров» очередной раз переполошила соцсети. По заверениям пользователей, опубликовавших фото, по неизвестной причине остановился аттракцион «Ракета». Людям пришлось немного посидеть в подвешенном состоянии.

- Люди застряли в «Диво острове» на стреле, - сообщил один из очевидцев происшествия.

В комментариях к фото петербуржцы тут же начали делиться собственными фобиями и боязнью высоты в первую очередь.

- Вот поэтому я катаюсь только на паровозике Чух-Чух и детском картинге и то боюсь. «Пункт назначения», петербургская версия, - пишут горожане, намекая на известный фильм-катастрофу.

Впрочем, в самом парке корреспондента «Комсомольской правды» заверили, что все в порядке.

- Никаких инцидентов нет. Аттракцион ракета вообще закрыт с 13:30 из-за сильного ветра, - ответили представители парка.

Напомним, что 13 июня из-за внезапного отключения электричества на одном из экстремальных аттракционов зависли люди. Кроме того, инциденты с застрявшими на «Ракете» отдыхающими и даже погибшими посетителями в «Диво острове» уже происходили.

ИСТОЧНИК KP.RU