2019-09-05T11:53:57+03:00
Общество

Без пассажиров: Все три станции Фрунзенского радиуса пока будут работать в тестовом режиме

По словам Александр Беглова, это сделано для полной проверки всего и вся и обеспечения безопасности петербуржцев [видео]
Петр КИБЕР
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Станции Фрунзенского радиуса пока будут работать в тестовом режиме.Станции Фрунзенского радиуса пока будут работать в тестовом режиме.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Долгожданное открытие трех станций Фрунзенского радиуса, которое поначалу было назначено на 1 сентября, потом перенеслось на 5-е число, все же состоялось. Сегодня утром были перерезаны ленточки и в вестибюль зашли многочисленные журналисты и чиновники. Увы, но пока они станут единственными пассажирами подземки - все три новые станции будут работать в тестовом режиме.

- Мы провели совещание. Я принял решение продолжать тестовый режим работы метро. Довести все необходимые системы до необходимых результатов. Безопасность жителей важнее, - заявил во время церемонии открытия врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, чьи слова передает с места событий корреспондент «Комсомольской правды».

Главная причина такого решения - обеспечение безопасности пассажиров только что открытых станций. Не секрет, что работы шли до последнего момента и лучше все проверить и перепроверить дважды, чем допустить любые ЧП.

Сроки открытия радиуса в полноценном режиме пока не называются, но это может произойти уже в течение недели.

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Открытые станции Фрунзенского радиуса пока будут работать в тестовом режиме.Надежда ФАТКУЛЛИНА, Олег ЗОЛОТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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