Раньше ноября не откроют? «Фрунзенский радиус» опять задерживается

СЕГОДНЯ 13:18 2019-09-27T13:18:49+03:00

Начала работы станций «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» ждут жители Купчино, но точных сроков никто пока не называет

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Строительство и запуск «Фрунзенского радиуса» уже около года преследуют скандалы. Изначально «Метрострой» должен был сдать готовые объекты еще в декабре 2018-го, но в результате станции открыли лишь 5 сентября 2019 года. И только в техническом режиме. А начало пассажирских перевозок откладывается все дальше...

- Приложение Яндекс. Метро, что-то знает. Дату открытия сместили до 31 октября, - пишет блогер под ником Podzemnik, неоднократно публиковавший посты, а также фото и видео с «Фрунзенского радиуса».

Чтобы проверить, корреспонденты «Комсомолки» открыли мобильное приложение и действительно, в отношении «Проспекта Славы», «Дунайской» и «Шушар» значится надпись: «Скоро открытие: до 31 октября».

Приложение "Яндекс.Метро" обновило сроки открытия станций радиуса. Фото: Скрин с экрана смартфона/ "КП-Петербург"

При этом несколько дней назад сервис обещал запуск станций до 30 сентября. Значит ли это, что в оставшиеся три дня на «Фрунзенский радиус» не пустят пассажиров? - Скорее всего. Даже губернатор Петербурга Александр Беглов, бывший 26 сентября с объездом во Фрунзенском районе, в разговоре с жителями объяснил, что на станциях есть недоделки.

А еще 5 сентября, при открытии, которое получилось не очень торжественным, в таком виде он метро обещал не принимать. И пока точных сроков начала пассажирских перевозок никто не называет.

ИСТОЧНИК KP.RU