Бастрыкин взял на личный контроль расследование убийства 6-летнего мальчика в детсаде в Нарьян-Маре

31 Окт. 21:29 2019-10-31T23:13:28+03:00

Трагедия потрясла всю страну. Фото: СК России и соцсети

Глава СК направил в Ненецкий автономный округ дополнительных криминалистов и психологов для помощи на месте трагедии

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Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование убийства ребенка в детском саду в Нарьян-Маре. Напомним, 36-летний местный житель во время «тихого часа» хладнокровно зарезал спящего 6-летнего мальчика. На допросе мужчина заявил, что убить ребенка его заставил сатана.

Бастрыкин направил в Ненецкий автономный округ лучших криминалистов и психологов для того, чтобы они помогли расследованию на месте трагедии.

- Глава СК потребовал принять полномасштабный комплекс мер, направленных на установление всех обстоятельств жестокого убийства ребенка, а также причин и условий преступления, - сообщает пресс-служба СК России.

Следователи проверят и сам детский сад, а также охранное предприятие, которое допустило трагедию. В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям за халатность и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU