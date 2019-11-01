Детский сад, в котором зарезали 6-летнего мальчика, будет закрыт, но пока только на день
Чудовищный случай с убийством 6-летнего мальчика в детском саду «Сказка» в Нарьян-Маре потряс всю страну. Днем 30 октября прямо во время тихого часа в садик зашел неадекватный мужчина и с ножом набросился на одного из воспитанников. Злоумышленника задержали тем же вечером. В вот садик будет закрыт. Пока только 1 ноября - здесь пройдут следственные мероприятия. А на проблему с безопасностью детсадов и школ обратил внимание глава Ненецкого автономного округа (НАО) Александр Цибульский.
- Есть системная проблема, когда частные охранные предприятия формально имеют все допуски, а потом так халатно выполняют свои обязанности, - приводит слова губернатора региона пресс-служба администрации НАО.
По словам Цибульского, он уже дал поручение разобраться в вопросе охраны детских и учебных учреждений.
Напомним, что по предварительной информации, охранник детсада пропустил злоумышленника внутрь, так как принял его за папу одного из детей.
Что касается семьи погибшего ребенка, то она в шоке. Сейчас с ними работают психологи. Правительство НАО обещает оказать им всю необходимую помощь.
Сам садик закрыт и превратился в стихийные мемориал. Местные жители несут к нему цветы и игрушки. В соцсетях люди требуют вернуть смертную казнь для убийц детей и готовы лично расправиться с нападавшим.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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