2019-11-01T10:59:43+03:00
Общество

Детский сад, в котором зарезали 6-летнего мальчика, будет закрыт, но пока только на день

Губернатор Ненецкого автономного округа уже призвал разобраться с проблемой безопасности учебных и дошкольных учреждений
Петр КИБЕР
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Детский сад, в котором произошло убийство, 1 ноября будет закрыт. Фото: vk.com/okrugodnakomandaДетский сад, в котором произошло убийство, 1 ноября будет закрыт. Фото: vk.com/okrugodnakomanda
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Чудовищный случай с убийством 6-летнего мальчика в детском саду «Сказка» в Нарьян-Маре потряс всю страну. Днем 30 октября прямо во время тихого часа в садик зашел неадекватный мужчина и с ножом набросился на одного из воспитанников. Злоумышленника задержали тем же вечером. В вот садик будет закрыт. Пока только 1 ноября - здесь пройдут следственные мероприятия. А на проблему с безопасностью детсадов и школ обратил внимание глава Ненецкого автономного округа (НАО) Александр Цибульский.

- Есть системная проблема, когда частные охранные предприятия формально имеют все допуски, а потом так халатно выполняют свои обязанности, - приводит слова губернатора региона пресс-служба администрации НАО.

По словам Цибульского, он уже дал поручение разобраться в вопросе охраны детских и учебных учреждений.

Напомним, что по предварительной информации, охранник детсада пропустил злоумышленника внутрь, так как принял его за папу одного из детей.

Что касается семьи погибшего ребенка, то она в шоке. Сейчас с ними работают психологи. Правительство НАО обещает оказать им всю необходимую помощь.

Сам садик закрыт и превратился в стихийные мемориал. Местные жители несут к нему цветы и игрушки. В соцсетях люди требуют вернуть смертную казнь для убийц детей и готовы лично расправиться с нападавшим.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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