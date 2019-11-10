2019-11-10T12:59:30+03:00
Происшествия

Вопрос об аресте доцента СПбГУ, подозреваемого студентку, решится в понедельник

Сейчас мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии
Александра СУРИС
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У Олега Соколова и Анастасии Ещенко были очень теплые отношения Фото: vk.comУ Олега Соколова и Анастасии Ещенко были очень теплые отношения Фото: vk.com
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Следствие будет ходатайствовать об аресте 63-летнего доцента СПбГУ Олега Соколова. Об этом сообщили в пресс-службе управления СУ СКР по Санкт-Петербургу. Напомним, мужчину подозревают в жестоком убийстве.

По версии следствия Соколов убил свою 24-летнюю студентку Анастасию Ещенко. Девушка была его любовницей последние три года. Чтобы спрятать тело, мужчина расчленил его и попытался утопить в Мойке. Правда, при этом чуть не утонул сам.

- 9 ноября из воды был извлечен мужчина, 1956 года рождения, в рюкзаке которого обнаружены 2 отчлененные женские руки, а также травматический пистолет, - говорят в Следственном комитете.

Сейчас доцент находится в больнице, его состояние считается тяжелым. По предварительной информации у него сильное переохлаждение. Если к завтрашнему дню состояние подозреваемого в зверском убийстве не станет лучше, следствие не исключает возможность выездного заседания. На данный момент известно, что оно должно пройти в Октябрьском районном суде.

Напомним: сам 63-летний Олег Соколов уже оформил явку с повинной, раскаялся в содеянном, и сейчас активно сотрудничает со следствием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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