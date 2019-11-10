Доцент СПбГУ, подозреваемый в жестоком убийстве молодой девушки, находится в больнице в тяжелом состоянии

СЕГОДНЯ 12:14 2019-11-10T12:14:24+03:00

По версии следствия, Олег Соколов застрелил свою 24-летнюю любовницу из обреза, а после распилил тело на части и попытался утопить в Мойке.

Напомним: ранее сообщалось, что он раскаялся в содеянном и начал сотрудничать со следствием

Изменить размер текста: A A

Доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов, которого подозревают в убийстве 24-летней девушки, находится в Мариинской больнице. Скорее всего, у мужчины переохлаждение – как сообщалось ранее, он упал в ледяную воду, когда пытался утопить в реке Мойке рюкзак с пистолетом и отрезанными женскими руками.

- Пациент находится у нас, - подтвердили «Комсомолке» в справочной службе Мариинской больницы. – Состояние тяжелое.

Сообщить какие-либо подробности представители больницы отказались, сославшись на конфиденциальность информации.

Напомним: сам 63-летний Олег Соколов уже оформил явку с повинной, раскаялся в содеянном, и сейчас активно сотрудничает со следствием. Как удалось выяснить нашим корреспондентам, ученый пользуется неоднозначной репутацией: так, студенты называют его «больным человеком», который верил в то, что он – реинкарнация Наполеона, а друзья и коллеги заявляют, что причиной случившегося мог стать «психический срыв».

ИСТОЧНИК KP.RU