Доцент СПбГУ, подозреваемый в жестоком убийстве молодой девушки, находится в больнице в тяжелом состоянии
Доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов, которого подозревают в убийстве 24-летней девушки, находится в Мариинской больнице. Скорее всего, у мужчины переохлаждение – как сообщалось ранее, он упал в ледяную воду, когда пытался утопить в реке Мойке рюкзак с пистолетом и отрезанными женскими руками.
- Пациент находится у нас, - подтвердили «Комсомолке» в справочной службе Мариинской больницы. – Состояние тяжелое.
Сообщить какие-либо подробности представители больницы отказались, сославшись на конфиденциальность информации.
Напомним: сам 63-летний Олег Соколов уже оформил явку с повинной, раскаялся в содеянном, и сейчас активно сотрудничает со следствием. Как удалось выяснить нашим корреспондентам, ученый пользуется неоднозначной репутацией: так, студенты называют его «больным человеком», который верил в то, что он – реинкарнация Наполеона, а друзья и коллеги заявляют, что причиной случившегося мог стать «психический срыв».
ИСТОЧНИК KP.RU
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