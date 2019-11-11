2019-11-11T00:10:11+03:00
Происшествия

Появилось видео, как доцента СПбГУ Олега Соколова, убившего студентку-любовницу, вытаскивали из реки Мойка

Историк упал в нее после того, как пытался избавить от рук жертвы
Роман ЛЯЛИН
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Доцент попал на видео, когда избавлялся от телаДоцент попал на видео, когда избавлялся от телаФото: СОЦСЕТИ
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Доцент СПбГУ Олег Соколов после убийства своей любовницы-студентки хотел незаметно избавиться от тела. План он разрабатывал сутки, после чего решил расчленить 24-летнюю Анастасию Ещенко и по частям ее выбросить в реку Мойку. До нее от дома на набережной ему нужно было пройти около 20 метров. Но и тут известный историк успел попасть в объективы камеры наблюдения. Такого силовики еще не видели. Кавалер Ордена почетного легиона, один из основоположников исторической реконструкции, сыгравший множество ролей, не справился с одной.

Историк пытался выбросить в реку Мойка руки своей возлюбленной. Но не удержался и сам упал. В итоге его заметил проезжавший мимо таксист, который сначала сам пытался спасти доцента. А затем вызвал экстренные службы. В итоге педагога выловили, а вместе с ним и рюкзак с руками.

Девушка закончила институт с отличием Фото: СОЦСЕТИ

Девушка закончила институт с отличиемФото: СОЦСЕТИ

Сейчас появилось видео, как доставали историка Соколова из реки. На кадрах видно, как операцию по спасению преподавателя проводят глубокой ночью. Мужчины вылавливают из реки. Вскоре полицейские наведаются к доценту домой, где и найдут остальные части тела.

Также появилось видео, на котором видно, как подозреваемый в убийстве преподаватель СПбГУ, выбрасывает в Мойку останки студентки.

Доцента СПбГУ Олега Соколова, убившего аспирантку-любовницу, вытаскивают из реки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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