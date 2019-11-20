Доцента СПбГУ Олега Соколова могут отправить на психиатрическую экспертизу в Москву

СЕГОДНЯ 14:39 2019-11-20T14:39:15+03:00

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Расследование дела историка-реконструктора, доцента СПбГУ Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве и расчленении молодою аспирантки-любовницы, с каждым днем обрастает новыми обстоятельствами. Сначала, 20 ноября, стало известно, что разбирательство могут передать в центральный аппарат СК России, а теперь говорят о том, что и психиатрическая экспертиза предполагаемого расчленителя пройдет в Москве.

- Психолого-психиатрическую экспертизу экс-доцента решено проводить в столице. Предварительно, изучать голову Соколова будут в Центре имени Сербского, - пишет паблик Аварийный Петербург» со ссылкой на источники в Следственном комитете.

Стоит сказать, что экспертиза - одно из последних следственных действий, после которого историк надолго «пропишется» в изоляторе «Кресты». Главное, что предстоит установить психиатрам - степень адекватности Олега Соколова. От этого будет зависеть и его дальнейшая судьба: принудительное лечение или тюрьма. И на сколько.

Напомним, что 63-летний доцент СПбГУ признался в убийстве своей 24-летней сожительницы, которую застрелил и расчленил, а части тела сбросил в Мойку.

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ИСТОЧНИК KP.RU