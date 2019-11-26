На Охте построят жилье для сотрудников Судебного квартала

СЕГОДНЯ 12:06 2019-11-26T12:06:49+03:00

Здесь расселят верховных судей, которые будут работать в Петербурге

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Комплекс зданий Судебного квартала, который так и не появился на Петроградской стороне (здесь будет парк), вскоре вырастет на Смольнинской набережной. Участок под строительство Смольный уже выделил. А чтобы судьям было недалеко добираться до работы, жилье для них возведут на другом берегу Невы, в историческом районе Охта.

- Под строительство судебного квартала планируется передать один основной участок в так называемой петле развязки перспективного Орловского тоннеля. Еще два участка находятся рядом с территорией «Водоканала» - приводит слова председателя комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга Владимира Григорьева ТАСС.

Таким образом, жить судьи будут в месте, где когда-то стоял город Ниенщанц - шведский предвестник Петербурга, а работать там, где планировалось построить новое здание Музея блокады.

Сам музей, впрочем, не в обиде, ведь старое здание в Соляном переулке отдадут ему полностью, существенно расширив экспозицию.

ИСТОЧНИК KP.RU