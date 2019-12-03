2019-12-03T14:12:24+03:00
Общество

Приговор по делу о теракте в петербургском метро огласят 10 декабря

В последнем слове обвиняемые еще раз заявили о своей невиновности
Петр КИБЕР
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Оглашение приговора по теракту в метро Петербурга назначено на 10 декабря.Оглашение приговора по теракту в метро Петербурга назначено на 10 декабря.Фото: Анна ПОСЛЯНОВА
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Сегодня, 3 декабря в Западном окружном военном суде в Санкт-Петербурге прошло одно из последних заседаний по делу о теракте в метро. С заключительным словом выступили сами фигуранты дела, которые заявили о полной невиновности. А поверил им суд и ли нет, станет известно 10 декабря, когда состоится оглашение приговора.

- Мы все приехали сюда на заработки. Наша совесть перед Петербургом и Россией чиста. Не совершайте несправедливости, - приводит слова обвиняемых из зала суда корреспондент «Комсомолки».

Все фигуранты дела в последнем слове принесли соболезнования пострадавшим и семьям погибших при теракте, но заявили, что непричастны к трагедии. По их словам, они виноваты лишь в том, что оказались знакомы со исполнителем теракта Акбаржоном Джалиловым.

Напомним, что взрыв на станции «Технологический институт» прогремел 3 апреля 2017 года. Его жертвами стали 15 человек и сам смертник. По делу о теракте проходят 11 обвиняемых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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