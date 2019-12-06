«Фанат не преступник»: Болельщики «Зенита» покинули вираж во время матча с «Динамо»

СЕГОДНЯ 21:20 2019-12-06T21:20:42+03:00

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Болельщики петербургского «Зенита» на вираже сдержали свое слово и покинули стадион в конце первого тайма с «Динамо». Они сделали это в рамках протестной акции, посвященной массовым задержаниям болельщиков по всей России.

- Фанат не преступник! Мы верим в тебя, «Зенит»! – гласили два одиноких послания на белой ткани на опустевшем вираже.

Фанаты оставили на вираже громкое послание. Фото: vk.com/vasilyevskiyostrov

Напомним, поводом к таким радикальным действиям стали задержания московских фанатов «Спартака», приехавших в Северную столицу на игру против «Зенита». Тогда некоторых из них задержали и оштрафовали. Отдельную группу из трех человек и вовсе посадили в спецприемник на 15 суток. Позже притесненные поклонники «Спартака» опубликовали официальное обращение, призвав все фанатские движения демонстративно покинуть матчи любимых команд в последнем туре РПЛ в районе 30-й минуты.

ИСТОЧНИК KP.RU