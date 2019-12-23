Мигранта, которого подозревали в убийстве ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой, посадили на 8 месяцев за украденную пачку сигарет

СЕГОДНЯ 18:05 2019-12-23T18:05:56+03:00

В убийстве Елены Гриорьевой подозревали приезжего из Киргизии, но в итоге он сел за кражу сигарет. В активистку зарезал ее приятель. Фото: СОЦСЕТИ

Мужчина побил прохожего и отнял у него все ценное - 160 рублей наличностью

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Петербург - город маленький, несмотря на то, что большой. А судьба человека в нем иногда очень затейлива Так, некий мигрант, который мог сесть за убийство ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой, оказался в тюрьме из-за украденной пачки сигарет.

- Суд установил: 20 июля 2019 года обвиняемый, находясь у дома 5 по Московскому шоссе, имея умысел, направленный на открытое хищение чужого имущества, применив насилие, нанес кулаком удары в плечо и живот прохожему, после чего забрал 160 рублей и пачку сигарет, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Сам уроженец Киргизии свою вину признал и получил за это 8 месяцев колонии. По иронии судьбы, именно это преступление помогло раскрыть убийство 41-летней Елены Григорьевой, чье тело с ножевыми ранениями было найдено в ее квартире 21 июля.

Первоначально в расправе подозревали самого мигранта, знавшего жертву, однако он рассказал следователям о своих деяниях и смог указать на возможного преступника. Позднее в убийстве ЛГБТ-активистки сознался ее 29-летний приятель, с которым женщина вместе выпивала. Причиной стало оскорбленное чувство достоинства мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU