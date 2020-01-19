2020-01-19T11:34:46+03:00
Общество

Розы распустились в Петербурге из-за аномально теплой зимы

Горожане поделились кадрами цветов в соцсети
Евгения МОСКВИНА
Поделиться:
На улице Камышовой в Петербурге распустились розы. Фото: vk.com/lahta_spb / Стас МулярНа улице Камышовой в Петербурге распустились розы. Фото: vk.com/lahta_spb / Стас Муляр
Изменить размер текста:

В Петербурге так и не наступила настоящая зима. Вместо снега на дворе плюсовая температура и весенняя погода. В Ботаническом саду распустились первоцветы, в городе замечают бабочек и набухшие на деревьях почки. Теперь на очереди – розы. В Приморском районе горожане увидели распустившиеся цветы. Кадрами «чуда природы» петербуржцы поделились в соцсети.

«Долго держалась плюсовая температура, рекордная для этого месяца. И вот результат: бутоны роз уже почти распустились, начали вылезать крокусы, на кустах и деревьях начали набухать почки», – рассказал в соцсети фотограф Антон Кубышкин, который и сделал снимки.

Петербуржец запечатлел распустившиеся цветы в Приморском районе. Фото: vk.com/primor_online / Антон Кубышкин

Петербуржец запечатлел распустившиеся цветы в Приморском районе. Фото: vk.com/primor_online / Антон Кубышкин

Увидел цветы и другой петербуржец – желтые розы порадовали горожан во дворе на улице Камышовой.

Напомним, что первая половина января в Петербурге вообще побила температурный рекорд за целых 140 лет. Средняя температура составила +2 градуса. Прошлый рекорд был установлен в 2007 году: тогда столбик термометра все же опустился ниже ноля, а средняя температура составила -1,4 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Розы распустились в Петербурге из-за аномально теплой зимы
В Петербурге проходят крещенские купания
Погода в Петербурге 19 января может побить очередной рекорд
Болельщики «Зенита» провели акцию в честь годовщины снятия блокады Ленинграда
МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Ленобласти
В Карельском Олонце спасатели сняли с дерева истощенную рысь
Отца из Купчино, избивавшего 6-летнюю дочку и маленького сына, арестовали до суда
«Из Африки прилетел»: жители Павловска заметили гулявшего по городу страуса
21 января будет временно перекрыта дорога Выборг-Светогорск
Раскрепощенный парень в красных кедах спел Лепса под гитару в петербургском метро
Петербургские ветераны, как и все российские, получат по 75 тысяч рублей ко Дню победы
Взломщик украл деньги из сейфа при помощи водосточной трубы и кувалды
В Волхове появился самый высокий в Ленобласти и Петербурге флагшток
Здание вокзала в Сестрорецке из-за ремонта закроют почти на два года
Движение по Таллинскому шоссе восстановлено после смертельного ДТП
С завода в Киришах двое мужчин украли 895 тонн битума
У безработного петербуржца в гостях отобрали ключи от «Порш Кайен» и саму машину
Подушку в виде женской груди и набор для бадминтона украли у петербуржца из старого «Фольксвагена»
В Петроградском районе обвалившийся потолок рухнул на кровать со спящим ребенком
Вместо дендрария и зимнего сада у парка 300-летия могут построить отели и парковку
На Таллинском шоссе УАЗ насмерть сбил пешехода и влетел в две фуры
Прогноз погоды на субботу, 18 января, в Санкт-Петербурге: +2 и небольшие дожди
Пьяный петербуржец потребовал у незнакомца под дулом пистолета подвезти себя до дома
Отчисленный студент-платник из ВШЭ Петербурга подал в суд на университет, ссылаясь на стресс во время сессии
В Петербурге арестовали на два месяца адвоката, который решал дела за миллионные взятки
В «Зенит» приехал на просмотр капитан сборной Казахстана
В Приморском районе задержали беглеца, сбившего на папином «Рено» подростка
Весной 2020 года временно изменится расписание поездов между Петербургом и Москвой
Петербуржец пытается вернуть любимую с помощью объяснительного объявления