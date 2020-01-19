Розы распустились в Петербурге из-за аномально теплой зимы

19 Янв. 2020 2020-01-19T11:34:46+03:00

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В Петербурге так и не наступила настоящая зима. Вместо снега на дворе плюсовая температура и весенняя погода. В Ботаническом саду распустились первоцветы, в городе замечают бабочек и набухшие на деревьях почки. Теперь на очереди – розы. В Приморском районе горожане увидели распустившиеся цветы. Кадрами «чуда природы» петербуржцы поделились в соцсети.

«Долго держалась плюсовая температура, рекордная для этого месяца. И вот результат: бутоны роз уже почти распустились, начали вылезать крокусы, на кустах и деревьях начали набухать почки», – рассказал в соцсети фотограф Антон Кубышкин, который и сделал снимки.

Петербуржец запечатлел распустившиеся цветы в Приморском районе. Фото: vk.com/primor_online / Антон Кубышкин

Увидел цветы и другой петербуржец – желтые розы порадовали горожан во дворе на улице Камышовой.

Напомним, что первая половина января в Петербурге вообще побила температурный рекорд за целых 140 лет. Средняя температура составила +2 градуса. Прошлый рекорд был установлен в 2007 году: тогда столбик термометра все же опустился ниже ноля, а средняя температура составила -1,4 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU