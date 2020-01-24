Пулковская таможня приняла меры безопасности из-за возможной угрозы смертельного коронавируса

24 Янв. 2020 2020-01-24T23:06:47+03:00

Все сотрудники таможни теперь работают в защитных масках и перчатках

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Вспышка коронавируса в Китае который день не дает покоя многим петербуржцам, прилетающих из Поднебесной. Напомним, ранее в городе госпитализировали уже третьего человека с подозрением на смертельный вирус. В связи с этим изменилась работа таможенников Пулково. Они приняли необходимые меры безопасности.

Теперь сотрудники таможни работают исключительно в масках и перчатках. Фото: пресс-служба таможни Пулково

- Сейчас должностные лица таможенного поста аэропорта проводят контроль багажа и ручной клади пассажиров, прилетающих из Китая, в масках, защищающих органы дыхания, а также перчатках. На постоянной основе осуществляется взаимодействие с Роспотребнадзором в целях оперативного реагирования на возможные изменения эпидемиологической ситуации, - сообщает пресс-служба таможни Пулково.

Важно добавить, что подозрений на заболевание коронавирусом среди должностных лиц поста нет. Пока что все госпитализированные пациенты с подозрением на смертельный вирус долгое время провели в Китае.

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ИСТОЧНИК KP.RU