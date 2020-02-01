2020-02-01T19:12:39+03:00
Общество

Губернатор Петербурга заявил, что «потрясен» гибелью рабочего при обрушении СКК

Александр Беглов выразил соболезнования близким и пообещал оказать помощь семье монтажника
Петр КИБЕР
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Пи обрушении СКК погиб 29-летний монтажник.Пи обрушении СКК погиб 29-летний монтажник.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Трагедия, которая произошла накануне при демонтаже крыши СКК «Петербургский», не оставила равнодушным никого. По поводу обрушения спорткомплекса уже высказались эксперты, а глава города на Неве обратился с соболезнованиями к родным погибшего рабочего.

- Потрясен случившимся, как и все петербуржцы. Искренне сочувствую родным и близким! Поставил задачу оказать помощь семье погибшего, - говорится на официальной странице Александра Беглова «ВКонтакте».

Губернатор отметил, что тоже когда-то работал монтажником-высотником и знает о цене ошибки.

- Работа требует безукоризненной техники безопасности. Слишком велика цена неосторожности. Подобное не должно случаться в нашем с вами городе, - заявил Александр Беглов и пообещал усилить контроль за соблюдением норм строительными фирмами Петербурга.

Глава Северной столицы также поручил провести всестороннее расследование случившегося.

Напомним, что в результате демонтажных работ обрушилась крыша и 80% корпуса СКК. Из-за нарушения техники безопасности погиб находившийся вне люльки 29-летний рабочий. Его тело уже извлечено из-под завалов.

По факту случившегося глава СК России поручил завести уголовное дело.

Глава города выразил соболезнования семье погибшего при сносе СКК монтажника. Фото: vk.com/a_beglov

Глава города выразил соболезнования семье погибшего при сносе СКК монтажника. Фото: vk.com/a_beglov

Во время сноса СКК в Санкт-Петербурге под завалами оказался рабочий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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