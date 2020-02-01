Губернатор Петербурга заявил, что «потрясен» гибелью рабочего при обрушении СКК
Трагедия, которая произошла накануне при демонтаже крыши СКК «Петербургский», не оставила равнодушным никого. По поводу обрушения спорткомплекса уже высказались эксперты, а глава города на Неве обратился с соболезнованиями к родным погибшего рабочего.
- Потрясен случившимся, как и все петербуржцы. Искренне сочувствую родным и близким! Поставил задачу оказать помощь семье погибшего, - говорится на официальной странице Александра Беглова «ВКонтакте».
Губернатор отметил, что тоже когда-то работал монтажником-высотником и знает о цене ошибки.
- Работа требует безукоризненной техники безопасности. Слишком велика цена неосторожности. Подобное не должно случаться в нашем с вами городе, - заявил Александр Беглов и пообещал усилить контроль за соблюдением норм строительными фирмами Петербурга.
Глава Северной столицы также поручил провести всестороннее расследование случившегося.
Напомним, что в результате демонтажных работ обрушилась крыша и 80% корпуса СКК. Из-за нарушения техники безопасности погиб находившийся вне люльки 29-летний рабочий. Его тело уже извлечено из-под завалов.
По факту случившегося глава СК России поручил завести уголовное дело.
Глава города выразил соболезнования семье погибшего при сносе СКК монтажника. Фото: vk.com/a_beglov
Во время сноса СКК в Санкт-Петербурге под завалами оказался рабочий.
ИСТОЧНИК KP.RU