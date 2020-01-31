2020-01-31T20:52:55+03:00
Происшествия

Директор «СКА-Арена» рассказал о рабочем, погибшем при обрушении СКК «Петербургский»

Жене и родителям высотника окажут полную поддержку
Сергей ВОЛЧКОВДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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У погибшего при обрушении СКК "Петербургский" рабочего остались родители и жена.У погибшего при обрушении СКК "Петербургский" рабочего остались родители и жена.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Стало известно, что у рабочего, погибшего при обрушении СКК «Петербургский», остались шокированные отец с матерью и жена. Эту информацию подтвердил генеральный директор «СКА-Арена» Игорь Забиран. Здание рухнуло при демонтаже «мембраны». К сожалению, при выполнении работ один из квалифицированных высотников нарушил технику безопасности.

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- Он отстегнул страховку и вышел из люльки, поэтому произошла трагедия, погиб человек, - рассказал гендиректор «СКА-Арена».

Семье погибшего высотника окажут всю необходимую поддержку. Известно, что ему было 29 лет, у него есть родители и супруга, а детей нет.

- Сделаем все от нас зависящее. Мы полностью поможем в трудную минуту, - заверил Игорь Забиран.

На месте обрушения все еще остается следственный комитет. Напомним, они и прокуратура уже начали тщательную проверку по факту трагедии. Экспертизы позволят установить максимально точные обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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