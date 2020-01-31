Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после обрушения крыши СКК «Петербургский»
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обрушения крыши СКК «Петербургский». Напомним, при демонтаже «мембраны» погиб высотник. Следователи-криминалисты, по указанию главы СК РФ, до последнего оставались возле завалов и пришли к выводу, что на месте были явные нарушения правил безопасности при проведении работ.
- Руководство Главного следственного управления СК России по Петербургу должно незамедлительно возбудить уголовное дело. Его материалы по указанию главы ведомства поручено передать в производство следователям центрального аппарата СК России, - сообщает пресс-служба ведомства.
Добавим, что СКК рухнул при демонтаже 112 вант, на которые крепилась крыша. Гендиректор «СКА-Арена» ранее подтвердил, что при выполнении работ один из высотников действительно нарушил технику безопасности – отстегнул страховку, вышел из люльки и не успел спастись, когда стены и «мембрана» здания начали падать.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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