Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после обрушения крыши СКК «Петербургский»

31 Янв. 2020 2020-01-31T22:32:53+03:00

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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обрушения крыши СКК «Петербургский». Напомним, при демонтаже «мембраны» погиб высотник. Следователи-криминалисты, по указанию главы СК РФ, до последнего оставались возле завалов и пришли к выводу, что на месте были явные нарушения правил безопасности при проведении работ.

- Руководство Главного следственного управления СК России по Петербургу должно незамедлительно возбудить уголовное дело. Его материалы по указанию главы ведомства поручено передать в производство следователям центрального аппарата СК России, - сообщает пресс-служба ведомства.

Добавим, что СКК рухнул при демонтаже 112 вант, на которые крепилась крыша. Гендиректор «СКА-Арена» ранее подтвердил, что при выполнении работ один из высотников действительно нарушил технику безопасности – отстегнул страховку, вышел из люльки и не успел спастись, когда стены и «мембрана» здания начали падать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/758041" frameborder="0"></iframe> Во время сноса СКК в Санкт-Петербурге под завалами оказался рабочий.

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ИСТОЧНИК KP.RU