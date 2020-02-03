Смольный не знает, кто вел демонтаж СКК, но не будет разрывать контракт с инвестором

3 Февр. 2020 2020-02-03T18:25:10+03:00

В Смольном не будут расторгать договор на строительство новой арены на месте СКК. Фото: Артем КИЛЬКИН

К 2023 году новая арена должна быть построена и сдана в эксплуатацию

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Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов прокомментировал ситуацию с обрушением СКК, где погиб рабочий. По его словам, власти города не давали разрешения на снос спорткомплекса, точно не знают, кто вел работы, но не собираются отказываться от контракта с инвестором и уверены, что новая хоккейная арена будет сдана к 2023 году.

- В СМИ много было различных названий организаций. Но официально, по крайней мере, мы этой информацией пока не обладаем, - заявил журналистам чиновник на вопрос о том, кто конкретно проводил демонтаж кровли, завершившийся обрушением комплекса. Слова Соколова приводит «Регнум».

- В пятницу, следам этого ЧП мы отправили запрос концессионеру. Дальше будем действовать в рамках соглашения, - отметил вице-губернатор.

При этом про разрыв договора о строительстве новой арены вместо СКК речи не идет. В Смольном уверены, что несмотря на следственные действия, из-за которых работы на месте ЧП могут быть заморожены, строители успеют наверстать упущенное и сдать стадион к хоккейному чемпионату мира 2023 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU