Петербуржцы борются за остатки товаров в последних работающих магазинах Spar

7 Февр. 2020 2020-02-07T00:51:47+03:00

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6 февраля в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте» появилось видео с ажиотажем в одном из последних работающих магазинов Spar в городе. Люди выстраиваются в линию и очереди лишь бы ухватить даже контейнер для еды, не говоря про обычные продукты.

По словам горожан, в магазинах Spar возле метро «Проспект Большевиков», на улице Коллонтай и Искровском проспекте сейчас ликвидируют остатки товаров со скидкой в 70%. Иногда все происходит с попеременными давками и криками.

- Вчера в «Спаре» был, так люди там по 3 телеги закупались на 5 тысяч рублей. Без скидки вышли бы все 15, - рассказывает один из посетителей.

Среди людей, пытающихся взять самые «лакомые» товары, заметно много пенсионеров. В соцсетях петербуржцы называют происходящее дикостью. Но Spar на данном видео выглядит все еще цивилизованно, в отличие от магазина в Славянке, который превратили в жуткую помойку.

Напомним, владельцы Spar в Петербурге отказались от перезапуска магазинов в 2020 году из-за огромных долгов. Сейчас к ООО «ТД «Интерторг» подали более 90 исков на общую сумму 9 миллиардов рублей. На имущество компании уже наложили арест.

В петербургском Spar борются за остатки контейнеров.

ИСТОЧНИК KP.RU