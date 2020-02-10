На месте обрушения СКК возобновились демонтажные работы

10 Февр. 2020 2020-02-10T14:13:42+03:00

На месте обрушения СКК вновь начала работать техника. Скульптуры, стоявшие у входа, уже увезли. Фото: vk.com/skver_ckk

Об этом в соцсетях сообщают общественники

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На строительной площадке СКК «Петербугский» возобновились демонтажные работы. Место трагедии, стояло без движения с 31 января, однако через полторы недели после гибели монтажника, здесь вновь заметили работающие экскаваторы.

- Друзья и коллеги, по информации Ларисы Лопаткиной, на СКК вовсю работает демонтажная техника. Несмотря на подачу двух заявок о включении СКК в перечень выявленных объектов культурного наследия. Направляю срочное обращение в прокуратуру и вице-губернатору Николаю Линченко, - пишет на своей странице ВКонтакте депутат петербургского Заксобрания Борис Вишневский.

Сама Лариса Лопаткина - координатор общественного движения «Сквер у СКК» пишет в соцсетях, что строители сняли скульптуры у главного входа (их обещали сохранить при реконструкции), а экскаваторы разгребают завалы.

При этом, сейчас площадка СКК - место трагедии и на ней должны вестись следственные действия.

- Я позвонила в Управление СК России по Санкт-Петербургу дежурному. Меня он послал звонить следователю - там не берут трубку, - сообщает сама активистка.

Напомним, что во время демонтажа кровли, которую проводили 31 января, произошло обрушение 80% здания спорткомплекса, из-за чего погиб 29-летний рабочий. По факту ЧП Следственный комитет завел уголовное дело.

О возобновлении работ в соцсетях сообщают общественники. Фото: vk.com/skver_ckk

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/758018" frameborder="0"></iframe> Чудовищное обрушение: Во время сноса СКК в Петербурге под завалами оказался рабочий.Видео: Фонтанка.ру

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Причины обрушения СКК «Петербургский»: к трагедии привели халатность и спешка

Обрушение на площади в 28 000 квадратных метров, утрата уникального здания, которым в свое время восхищались даже иностранцы, загубленная человеческая жизнь. Таковы последствия неудавшегося демонтажа спортивно-концертного комплекса «Петербургский» в Северной столице на проспекте Юрия Гагарина. «Комсомолка» решила ответить на самые важные вопросы о случившемся: чем был примечателен СКК, почему его решили снести и почему это решение обернулось настоящей трагедией? (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU