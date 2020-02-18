2020-02-18T09:41:39+03:00
Общество

Суд не принял иск к «боткинской беглянке», которой хотели дать штраф за уход из карантина

В документах нашлись неточности и судья вернул их обратно
Петр КИБЕР
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Роспотребнадзор добился принудительной госпитализации "ботктинской беглянки", а теперь хочет ее и оштрафовать.Роспотребнадзор добился принудительной госпитализации "ботктинской беглянки", а теперь хочет ее и оштрафовать.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Мировой судья одного из участков Петроградского района не принял иск Роспотребнадзора к Алле Ильиной, более известной как «боткинская беглянка». Ведомство просило наказать петербурженку за самовольный уход из изолятора, однако в документах нашлись неточности.

- Материалы возвращены для устранения недостатков, выявленных судьей при подготовке к рассмотрению дела, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В иске 32-летней Ильиной вменяли «нарушение Постановления руководителя Управления Роспотребнадзора по СПб о госпитализации». Другими словами - самовольное оставление больницы при наличии подозрения на коронавирус.

Речь о побеге, который девушка совершила вечером 7 февраля. После этого уже было домашнее затворничество, отказ открыть дверь санврачам, приезд адвоката и даже суд. В понедельник, 17 февраля, он постановил принудительно вернуть девушку в изолятор и ее уже отвезли в Боткина.

Но Роспотребнадзор, уже добившись своего, не успокоился и решил идти до конца. Интересно, что максимальное наказание, которое грозит Алле Ильиной - штраф в 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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