Канатоходец прошел по стропе над каналом Грибоедова

25 Февр. 2020 2020-02-25T14:41:16+03:00

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Жители и гости Петербурга снова стали свидетелями покорения канала Грибоедова. Точнее, воздушного пространства над ним. Во вторник, 25 февраля, настоящее шоу устроил городской канатоходец. Хайлайнер прошелся по натянутой над каналом стропе, демонстрируя все свое искусство выдержки и баланса.

Подвигом экстремала в соцсети поделилась жительница Петербурга / Фото: Instagram @lauirochka

- В Санкт-Петербурге каждый развлекается и празднует по-своему. Смелым, отважным и отчаянным посвящается, - опубликовала в соцсети видео и фотографии экстремального поступка жительница Северной столицы.

На кадрах уже известный в городе не Неве канатоходец Александр Грибанов аккуратно двигается по натянутой веревке. Зрители, затаив дыхание, наблюдают за каждым его шагом и взрываются бурными овациями, как только хайлайнер добирается до гранитной набережной.

Знаменитые канатоходцы их Петербурга Максим Кагин и Александр Грибанов много раз демонстрировали свое умение горожанам. Они покоряли воздушные пространства канала Грибоедова, Обводного канала, Невы, ходили между зданиями в центре и даже поднимались на высоту 15 этажа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/762764" frameborder="0"></iframe> Мужчина перешел по тросу канал Грибоедова.

ИСТОЧНИК KP.RU