Сакура начала распускаться под конец зимы в центре Петербурге

28 Февр. 2020 2020-02-28T22:21:40+03:00

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Аномально теплая зима в Петербурге подкинула горожанам очередной приятный сюрприз. В группе «Грибы и Грибники СПб» во «Вконтакте» появились фотографии распускающихся почек на сакуре в Саду Дружбы около домов №15-17 на Литейном проспекте. Шикарных цветов на японской вишне, конечно, из-за февральского морозца пока не видать. Но вероятность того, что сакура зацветет еще до начала мая вполне велика.

Наблюдательный фотограф не мог пройти мимо зарождающейся красоты в Саду Дружбы. Фото: vk.com/grib_spb

- Февральские чудеса. Прелесть! Ждем цветения в марте! – радуется одни из подписчиц группы грибников.

Напомним, ранее зима в Петербурге поражала горожан всем чем угодно. В конце января под небольшим слоем снега видели мать-и-мачеху. Также петербуржцы восторгались и фотографировали подснежники, примулы и нежные розовые бутоны безвременников. А наблюдательные лесники заметили, что в городе выросли редкие краснокнижные грибы.

Информация о распускающейся сакуре появилась в соцсетях. Фото: vk.com/grib_spb

ИСТОЧНИК KP.RU