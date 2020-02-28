2020-02-28T22:21:40+03:00
Общество

Сакура начала распускаться под конец зимы в центре Петербурге

Японским деревьям из Сада Дружбы нипочем морозец в конце февраля [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
В Петербурге распускаются почки у сакуры под конец февраля. Фото: vk.com/grib_spbВ Петербурге распускаются почки у сакуры под конец февраля. Фото: vk.com/grib_spb
Изменить размер текста:

Аномально теплая зима в Петербурге подкинула горожанам очередной приятный сюрприз. В группе «Грибы и Грибники СПб» во «Вконтакте» появились фотографии распускающихся почек на сакуре в Саду Дружбы около домов №15-17 на Литейном проспекте. Шикарных цветов на японской вишне, конечно, из-за февральского морозца пока не видать. Но вероятность того, что сакура зацветет еще до начала мая вполне велика.

Наблюдательный фотограф не мог пройти мимо зарождающейся красоты в Саду Дружбы. Фото: vk.com/grib_spb

Наблюдательный фотограф не мог пройти мимо зарождающейся красоты в Саду Дружбы. Фото: vk.com/grib_spb

- Февральские чудеса. Прелесть! Ждем цветения в марте! – радуется одни из подписчиц группы грибников.

Напомним, ранее зима в Петербурге поражала горожан всем чем угодно. В конце января под небольшим слоем снега видели мать-и-мачеху. Также петербуржцы восторгались и фотографировали подснежники, примулы и нежные розовые бутоны безвременников. А наблюдательные лесники заметили, что в городе выросли редкие краснокнижные грибы.

Информация о распускающейся сакуре появилась в соцсетях. Фото: vk.com/grib_spb

Информация о распускающейся сакуре появилась в соцсетях. Фото: vk.com/grib_spb

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сакура начала распускаться под конец зимы в центре Петербурге
Удельный парк не пострадает при строительстве седьмой скоростной магистрали
Петербургский цирк может стать банкротом из-за иска британской компании
Малышка-богатырь весом почти 5,5 килограмма родилась в Петербурге
РПЦ попросила себе часовню-ризницу храма Спаса на Крови
Паром «Балтийск», ходящий из Усть-Луги в Калининград, вернулся на линию после ремонта
Паром «Балтийск», ходящий из Усть-Луги в Калининград, вернулся на линию после ремонта
С 10 марта транспондеры на ЗСД стали платными
На «Газпром Арене» поставили биометрическую систему идентификации
Блокадников Петербурга призвали помочь в создании летописи воспоминаний о войне
«Последний день зимы»: Метеоролог рассказал о погоде на выходные в Санкт-Петербурге
«Волга» вспыхнула и сгорела после ДТП на гололеде
Из-за гололеда в Санкт-Петербурге образовались 8-балльные пробки
Число туристов из Филиппин выросло в Петербурге вдвое
Дикая рысь пришла в гости к жительнице частного дома под Выборгом
«Умные» технологии внедрят в сферу ЖКХ в Петербурге
Финны предложили объединиться с Петербургом и отменить визы
В Ленобласти открылся приграничный МФЦ
Молодежный «Зенит» проиграл сверстникам из «Локомотива»
Упавшие деревья «задержали» прибытие поездов в Петербург
Петербуржцев спросили, где им нужны платные парковки
Из-за примерзшей двери в парадную, жители дома в Петербурге не смогли выйти на улицу
В последний день зимы синоптики обещают мокрый снег, гололед и до - 15 градусов в Ленобалсти
Лесовозы разрушили дороги в Ленинградской области
Пара иностранцев дважды пыталась перебежать российско-финскую границу
Труп мужчины нашли за дачей Безобразовых в Петербурге