Сакура начала распускаться под конец зимы в центре Петербурге
Аномально теплая зима в Петербурге подкинула горожанам очередной приятный сюрприз. В группе «Грибы и Грибники СПб» во «Вконтакте» появились фотографии распускающихся почек на сакуре в Саду Дружбы около домов №15-17 на Литейном проспекте. Шикарных цветов на японской вишне, конечно, из-за февральского морозца пока не видать. Но вероятность того, что сакура зацветет еще до начала мая вполне велика.
Наблюдательный фотограф не мог пройти мимо зарождающейся красоты в Саду Дружбы. Фото: vk.com/grib_spb
- Февральские чудеса. Прелесть! Ждем цветения в марте! – радуется одни из подписчиц группы грибников.
Напомним, ранее зима в Петербурге поражала горожан всем чем угодно. В конце января под небольшим слоем снега видели мать-и-мачеху. Также петербуржцы восторгались и фотографировали подснежники, примулы и нежные розовые бутоны безвременников. А наблюдательные лесники заметили, что в городе выросли редкие краснокнижные грибы.
Информация о распускающейся сакуре появилась в соцсетях. Фото: vk.com/grib_spb
ИСТОЧНИК KP.RU