Власти проверили «неотложку» Калининского района из-за смерти петербурженки, к которой не приехали медики
Власти завершили служебную проверку в отношении работы отделения неотложной медицинской помощи в Калининском районе после того, как умерла петербурженка, которой якобы неоднократно отказали от госпитализации. Любопытно, что результаты проверки не стали озвучивать для СМИ. Однако это еще не означает, что в «неотложке» нашли нарушения.
- Вице-губернатор Олег Эргашев доложил губернатору Санкт-Петербурга о результатах служебной проверки, проведенной по требованию Александра Беглова. Также материалы переданы в Следственный комитет, - коротко отчитались в пресс-службе Смольного.
Напомним, трагедия открылась с другой стороны, когда в Сети появилась запись разговора умершей женщины с диспетчером «неотложки». На ней петербурженка сама отказывается от госпитализации, хоть и жалуется на здоровье. Подруга женщины предположила, что это был первый звонок, и тогда она еще не понимала всю серьезность ситуации. Диспетчер «неотложки» в беседе со следователями подтвердила отказ больной петербурженки.
Разговор петербурженки Марии Симоновой с диспетчером скорой помощи
ИСТОЧНИК KP.RU