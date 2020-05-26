2020-05-26T21:30:21+03:00
Происшествия

Власти проверили «неотложку» Калининского района из-за смерти петербурженки, к которой не приехали медики

Результаты проверки «легли» на стол губернатору и в Следком
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Власти закончили проверку в отношении работы отделения неотложной медицинской помощи в Калининском районе.Власти закончили проверку в отношении работы отделения неотложной медицинской помощи в Калининском районе.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Власти завершили служебную проверку в отношении работы отделения неотложной медицинской помощи в Калининском районе после того, как умерла петербурженка, которой якобы неоднократно отказали от госпитализации. Любопытно, что результаты проверки не стали озвучивать для СМИ. Однако это еще не означает, что в «неотложке» нашли нарушения.

- Вице-губернатор Олег Эргашев доложил губернатору Санкт-Петербурга о результатах служебной проверки, проведенной по требованию Александра Беглова. Также материалы переданы в Следственный комитет, - коротко отчитались в пресс-службе Смольного.

Напомним, трагедия открылась с другой стороны, когда в Сети появилась запись разговора умершей женщины с диспетчером «неотложки». На ней петербурженка сама отказывается от госпитализации, хоть и жалуется на здоровье. Подруга женщины предположила, что это был первый звонок, и тогда она еще не понимала всю серьезность ситуации. Диспетчер «неотложки» в беседе со следователями подтвердила отказ больной петербурженки.

Разговор петербурженки Марии Симоновой с диспетчером скорой помощи

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ИСТОЧНИК KP.RU

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